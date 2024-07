PP i PSOE aproven la llei del Poder Judicial entre les crítiques d'ERC, Junts i Sumar

El Congrés ha aprovat aquest dimarts la proposició de llei de reforma de la llei orgànica del poder judicial i de l'estatut del Ministeri Fiscal que van pactar el PP i el PSOE a Brussel·les. El text, inclòs en l'acord entre els dos partits per renovar el Consell General del Poder Judicial (CGPJ), ha tirat endavant amb 258 vots a favor, 44 en contra i 32 abstencions. Al debat previ a la votació, que havia de ser per majoria de 3/5, ha servit perquè els socis del govern, també Sumar, mostressin la seva decepció pel pacte. ERC ha criticat que s'hagi perdut l'oportunitat de fer un canvi "real" de la justícia "fallida" d'Espanya i Junts ha lamentat la urgència dels partits "sistèmics" per reformar el Poder Judicial després d'anys de bloqueig.

Aquest dimarts la cambra baixa també ha aprovat l’elecció d’Ángel Arozamena, Esther Erice, Gemma Espinosa, José María Fernández Seijo, José María Páez, José Carlos Orga, José Luis Costa Pillado, Inés María Herreros, Pilar Jiménez i Algèria Queralt com a vocals del Consell General del Poder Judicial (CGPJ). Tots han rebut el suport de més dels tres cinquens necessaris per ser designats per la Cambra.