El jutge rebutja que Sánchez declari per escrit al cas que afecta la seva dona

El jutge Carlos Valle, responsable substitut al tribunal madrileny encarregat del cas de presumpta corrupció que afecta Begoña Gómez, ha rebutjat aquest divendres que el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, declari per escrit en la causa. Tal com indica en una providència consultada per l'ACN, es recollirà el testimoni del cap de l'executiu com s'havia previst inicialment, és a dir, de manera presencial i des del palau de La Moncloa. Valle descarta així la reclamació del líder del PSOE, que va recórrer dimarts passat la decisió del jutge de prendre-li declaració cara a cara dimarts vinent sobre les acusacions de tràfic d'influències que afecten la seva dona.

Al seu escrit, el magistrat remarca que "és obvi" que ha tingut en consideració el caràcter en què ha de ser prestada la declaració del testimoni. Tot i això, ha avisat que la llei d'enjudiciament criminal (Lecrim) distingeix quan s'ha tingut coneixement dels fets investigats per raó del càrrec de president i quan no. Per aquest motiu, arega, ha de mantenir-se la presa de la declaració de Sánchez "en els mateixos termes i condicions" en què va ser acordada originalment.

"Això no obsta que, si el testimoni creu que pot col·laborar eficaçment amb l'Administració de Justícia, tal com manifesta al seu escrit, participant en l'Instructor fets rellevants dels quals ha tingut coneixement per raó del seu càrrec, ho posi en relleu en aquesta declaració per tal que es realitzi una nova concernent a aquests fets i aquesta vegada per escrit tal com preceptua el citat article i no conforme a l'article 413 LECrim", agrega.

Sánchez, que té tres dies per recórrer el posicionament del jutge, va ser citat dilluns passat després que Vox ho demanés públicament fa tot just una setmana. Aquesta decisió arriba després que la seva dona s'hagi negat a declarar davant del jutge en dues ocasions. La primera, al·legant el desconeixement de la totalitat de la causa contra ella, per recomanació de la seva defensa. Les acusacions han criticat aquestes decisions i l'han acusat de no voler "col·laborar amb la justícia".

El procediment contra Gómez, que ara esquitxa a Sánchez, es va obrir al mes d'abril quan el jutjat 41 li va obrir diligències per les seves suposades relacions amb diverses empreses privades, com Globalia o Air Europa, que van rebre fons i contractes públics del govern espanyol durant la pandèmia. La investigació es va iniciar arran d'una denúncia presentada pel sindicat Manos Limpias, al que s'hi va unir posteriorment l'entitat ultra Hazte Oír i Vox.

En cas que la declaració s'acabi fent, Sánchez no serà el primer president que compareix com a testimoni en un procediment judicial. El seu predecessor, Mariano Rajoy, va ser citat també com a testimoni el 2017, convertint-se el primer a fer-ho en exercici del càrrec. En aquella ocasió la declaració es va produir a l'Audiència Nacional, on va ser citat per parlar sobre la trama Gürtel de corrupció a les files populars.