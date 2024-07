El Suprem assigna a l'AN, i no a la Fiscalia Europea, la competència d'investigar els casos de les mascaretes

La Sala Penal del Tribunal Suprem (TS) ha assignat al Jutjat Central d'Instrucció núm. 2 de l'Audiència Nacional (AN), i no a la Fiscalia Europea, la competència per investigar les presumptes irregularitats en l'adjudicació de contractes de màscares en diferents administracions públiques durant la pandèmia, com seria el ‘cas Koldo’ que esquitxa al PSOE.

Segons ha comunicat el tribunal aquest divendres, es dona la raó a la qüestió de competència plantejada pel jutge de l'AN Ismael Moreno i conclou que l'ens comunitari no és competent perquè els fets no afecten els interessos financers de la Unió Europea.