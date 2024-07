García-Page diu que la proposta de finançament anunciada per ERC suposa un "greu atemptat contra la igualtat"

El president de Castella la Manxa, el socialista Emiliano García-Page, ha criticat el model de finançament negociat entre el PSC i ERC al preacord per la investidura de Salvador Illa conegut aquest dilluns al vespre. "A hores d'ara, el gran silenci davant el greu atemptat contra la igualtat anunciat per ERC em té perplex. O és un assentiment intolerable, o un sentiment d'estupefacció com la que tenim la immensa majoria dels espanyols", ha escrit en les darreres hores el dirigent socialista a X. "Els que estem en política, des de l'esquerra, per combatre la desigualtat, no ens podem dedicar a emparar-la. I encara menys, a protegir-la", ha reblat.