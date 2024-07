El Parlament no pot sancionar Ignacio Garriga després d'haver carregat despeses personals al grup parlamentari

El Parlament de Catalunyavol evitar que els diputats puguin tenir un sobresou a càrrec de les subvencions dels grups parlamentaris que, en principi, estan destinades a sufragar la feina de professionals. La Mesa del Parlament ha acordat aquest dimarts al matí revisar la normativa per la qual es regeixen les subvencions als grups parlamentaris després d'haver detectat que el president de Vox, Ignacio Garriga, va cobrar un sobresou gràcies a aquestes partides del grup la legislatura passada. Garriga sí que ha hagut de retornar a Vox 380 euros que havia gastat en despeses personals i que no havia declarat correctament. Tot i això, fonts parlamentàries han explicat que la Mesa no pot sancionar el líder del partit d'extrema dreta.

Segons assenyala un informe de la Oïdora de Comptes, la irregularitat va tenir lloc la legislatura passada i per això no es podria sancionar. Si això es repetís en l'actual legislatura, fonts del Parlament adverteixen que es podria multar a través de la Comissió de l'Estatut del Diputat arribant a sancionar durant un mes sense sou.

Al juny es va fer públic un informe de la Oïdora de Comptes acreditant que Garriga hauria passat despeses personals per un valor de més de 39.000 euros, al compte de Vox a la cambra entre els anys 2021 i 2022. Finalment, però, només ha hagut de retornar 380 euros.

Acabar amb els sobresous

La Mesa del Parlament treballa perquè els diputats no puguin tenir un sobresou a càrrec del mateix grup parlamentari. Actualment això passa en tres diputats de Vox: Joan Garriga, Sergio Macián i Manuel Jesús Acosta cobren per tasques vinculades a la direcció del grup d'ultradreta al Parlament, tal com s'especifica a la pàgina web de la cambra. "No és ètic, però és possible", han afirmat fonts parlamentàries.

Combatre els discursos d'odi

D'altra banda, la Mesa està buscant la manera sobre com tractar els discursos d'odi al Parlament. Des de la presidència es vol interrompre el mínim les sessions i estudiar vies legals a posteriori contra aquests discursos que atempten contra la dignitat humana i els drets humans.