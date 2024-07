Sánchez treu pit del preacord amb ERC i diu que és un "pas cap a la federalització" de l'Estat

El president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, ha assegurat aquest dimecres que el preacord del PSC i ERC per a la investidura de Salvador Illa, que inclou un finançament singular per a Catalunya i una "convenció nacional per a la resolució" del conflicte polític", és "un pas a la federalització" de l'Estat autonòmic.

En una compareixença davant els mitjans de comunicació per fer balanç del curs polític, el president del Govern ha afirmat que aquest "pas en la federalització" és "inqüestionable" i suposa "una molt bona notícia per al sistema polític espanyol". Tot i això, ha precisat que mentre el preacord PSC-ERC va unit a una "negociació bilateral" amb la Generalitat de Catalunya, "lògicament correspon a un espai multilateral la negociació i l'acord del nou sistema de finançament autonòmic" per a la resta de comunitats de règim comú.

El preacord per a la investidura d'Illa com a president català preveu que el Govern i la Generalitat concretin el nou sistema de finançament "singular" per a Catalunya -per al qual no utilitza el terme "concert econòmic"- en una comissió bilateral prevista per al primer semestre del 2025.

També inclou la creació d'una "convenció nacional per a la resolució del conflicte polític", lligada al Parlament i presidida per un representant d'ERC, i d'un Departament de Política Lingüística que desenvolupi mesures de defensa del català.