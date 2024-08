El PSC i els comuns signaran aquest dissabte a la tarda l'acord per a la investidura de Salvador Illa com a president de la Generalitat. Segons han informat els comuns, serà en un acte a les cinc de la tarda a la Biblioteca de Sant Ildefons de Cornellà de Llobregat (Baix Llobregat), que comptarà amb la presència de Salvador Illa i Jéssica Albiach.

El Consell Nacional dels comuns va avalar dimecres el pacte amb el PSC, que inclou la construcció de 50.000 nous pisos protegits, la recuperació progressiva de la sisena hora i la gratuïtat de l'etapa 0-3, així com "no facilitar" macroprojectes com el Hard Rock, entre altres mesures.