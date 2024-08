Llarena espera que la policia detingui Puigdemont en arribar a Catalunya

En mitjans polítics i judicials, especialment al Tribunal Suprem, es comptava durant els últims set dies, per primera vegada, amb la certesa que l’expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, s’apresta a tornar a Espanya per assistir a la sessió d’investidura de Salvador Illa com a president de la Generalitat. En aquests cercles es dona per fet que, al seu retorn, les Forces i Cossos de Seguretat procediran a detenir-lo i a traslladar-lo al Tribunal Suprem per a posar-lo la disposició del magistrat instructor de la causa del procés, Pablo Llarena, qui haurà de decidir, després d’escoltar les parts en la causa -Fiscalia, Advocacia de l’Estat i acusació popular de Vox- si decreta la seva entrada a presó preventiva per a garantir la seva presència al judici oral que s’obriria contra ell pel delicte de malversació. «L’ordre de detenció no necessita ser actualitzada des que se li va assenyalar per acte a les Forces i Cossos de Seguretat l’1 de juliol, que estava vigent. No l’ha afectat l’amnistia», va assenyalar ahir una font del Tribunal Suprem a preguntes d’aquest cronista.

La qüestió és què passarà després de l’eventual detenció de Puigdemont. Llarena pot estar segur d’una cosa: en consultar les parts personades, tant la Fiscalia del Suprem com l’Advocacia de l’Estat estaran en contra, però l’acusació popular de Vox impulsarà la presó preventiva. Amb la qual cosa es complirà el requisit que una de les parts personades l’hagi demanat. Si el jutge ordena la presó preventiva, quedarà clar, una vegada més, que la ultradreta té capacitat per determinar la política judicial espanyola.

L’habeas corpus

Les fonts polítiques i judicials adverteixen que el Tribunal Constitucional ja no només no estarà en condicions de treure Puigdemont de la presó, sinó que l’expresident tampoc estarà en condicions de presentar un recurs d’empara davant el TC, segons anticipa El Periódico, perquè la tramitació dels seus recursos (de reforma i subsidiari d’apel·lació) contra les actuacions de la Sala Segona del Tribunal Suprem trigaran temps a resoldre’s. La línia d’horitzó d’un recurs d’empara, doncs, es desplaça cap al mes de setembre.

S’ha especulat amb la possibilitat que, en ser detingut, l’expresident pugui presentar un recurs d’habeas corpus. Però aquesta possibilitat no existeix per a aquest cas. Perquè el recurs d’habeas corpus obliga al fet que tota persona detinguda sigui presentada davant del jutjat pertinent perquè el seu titular determini si segueix detingut o és posat en llibertat. És que, en aquest cas, és un jutge, el magistrat Llarena, ell que ha ordenat la presó, i no la Policia la que hauria arrestat pel seu compte l’expresident.

El problema, a part de l’arrest i posada a la disposició del jutge Llarena, és, segons s’ha apuntat, si es resol l’ingrés a la presó preventiva de Puigdemont i en aquesta línia, el jutge acaba d’instruir la causa per malversació contra ell mentre l’amnistia queda suspesa en l’aire, tenint en compte que la Sala Segona ha presentat qüestió d’inconstitucionalitat davant el Tribunal Constitucional.

«La rapidesa del judici dependria de Puigdemont. Si les proves són semblants a les que es van demanar en el judici del procés, es trigaria moltíssim. S’intentava portar premis Nobel, sol·licitar documentació a Nacions Unides, al Consell d’Europa, consultar a Suïssa. Tot això allargaria sens dubte la fase intermèdia [que comença després de la conclusió del sumari, es qualifiquen els fets i s’obre judici oral] i la pràctica de la prova», assenyala la font del Suprem.

Es donaria, doncs, la situació paradoxal que l’aplicació de la llei d’amnistia al delicte de malversació queda suspesa en el temps, a la mercè del que defineixi el Tribunal Constitucional sobre la qüestió d’inconstitucionalitat, d’una banda, i els recursos d’empara, mentre continua el procés penal contra Puigdemont (pendents els del diputat del Parlament, Lluís Puig, i l’eurodiputat, Toni Comín).

Els plans de l’expresident

El ‘pla a’ de Puigdemont, segons fonts polítiques, era aconseguir el naufragi del pacte ERC-PSC i la repetició d’eleccions el 13 d’octubre amb la idea de disputar directament a Illa la presidència de la Generalitat, tot reduint definitivament les possibilitats d’Esquerra i arrossegant bona part del vot republicà en una polarització republicana-socialista. Però l’ara segura sessió d’investidura de Illa converteix la seva promesa de ser present en la sessió d’investidura en un últim recurs per detonar una possible presidència de Illa. El seu retorn i detenció seria una manera d’immolar-se per denunciar la traïció d’ERC i pressionar els vint diputats republicans al Parlament perquè no votin a favor de la investidura de Illa.

Puigdemont es va sentir molt afectat quan Gabriel Rufián va fer circular el 26 d’octubre de 2017 un tuit en el qual feia un paral·lelisme entre Puigdemont i la traïció de Judes Iscariot, en evocar les 30 monedes de plata i canviar-les per 155 en un ‘tuit’. L’expresident compta amb el suport del president del Parlament, Josep Rull, qui, segons ha anticipat, intentarà evitar la detenció i ingrés a la presó. Però la maquinària judicial ja està greixada. No hi ha cap qüestió de competència jurisdiccional per resoldre, això malgrat la nova condició de diputat de Puigdemont.

Llarena tenia possibilitat de reactivar l’euroordre d’arrest des del 4 de juliol, davant la sol·licitud de l’acusació popular de Vox. Però no la va tramitar a consciència perquè temia perdre el control de la situació en cas que algun país li concedís l’extradició del expresident pel delicte de malversació. Preferia, en canvi, esperar la seva presa en camp local. Al seu retorn.