El CGPJ continua dividit per l'elecció de la presidència del Suprem i del Consell i ajorna 'sine die' la votació

El ple del Consell General del Poder Judicial (CGPJ) continua dividit per l'elecció de la presidència del Tribunal Suprem i de l'òrgan de govern dels jutges i ha decidit aquest dilluns posposar 'sine die' la votació. Segons ha destacat en un comunicat, a la sessió d'avui s'ha produït una única votació, que no ha conduït a cap nom de consens. Davant d'això, s'ha decidit mantenir oberts els "canals de comunicació" durant les setmanes vinents per tal d'aconseguir un acord sobre la persona que exercirà la presidència de l'alt tribunal i del CGPJ. El ple també ha pactat celebrar una reunió el pròxim 19 d'agost, amb caràcter excepcional i per raons d'urgència, per adoptar acords respecte d'actes reglats i altres assumptes inajornables.

La setmana passada, el ple del Consell també va ajornar procés d'elecció del pròxim president o presidenta del Tribunal Suprem després de dos intents fallits. Aquell dimecres, la votació entre els candidats finalistes, Pablo María Lucas Murillo de la Cueva i María del Pilar Teso Gamella, va acabar amb un empat a 10 vots.

Per això, els vocals van acordar reiniciar dilluns tot el procés, incloent-hi els set candidats proposats inicialment en la sessió constitutiva del CGPJ, tots els magistrats de l'alt tribunal: Esperanza Córdoba, Antonio del Moral, Ana Ferrer, Ángeles Huet, Carmen Lamela, Pablo Lucas i Pilar Teso.

Els requisits legals per ser president/a de l'alt tribunal i del CGPJ són ser membre de la Carrera Judicial amb la categoria de magistrat del Tribunal Suprem i reunir les condicions exigides per ser president de Sala del mateix o bé ser-ne un jurista de competència reconeguda amb més de vint-i-cinc anys d'antiguitat en l'exercici de la professió.

Els problemes per escollir la nova cúpula judicial de l'Estat arriben després que a finals del mes passat el Congrés aprovés els nous vocals de l'organisme, que no es renovava des del 2018 per la falta d'acord entre el PP i el PSOE. Aquesta falta d'acord es va resoldre amb un acord tancat a Brussel·les amb l'acompanyament de la Comissió Europea.