El consum de cervesa ha caigut a Espanya

El consum de cervesa ha canviat durant la primera meitat de l'any. Segons dades d'un estudi especialitzat, entre el gener i el juny de 2024 el consum de cervesa en el sector de la restauració ha baixat en un 14% respecte a l'any passat. Aquí entren les cerveses artesanes, les de barril i les embotellades. El que si destaca és que ha augmentat notòriament el consum de clares: cervesa amb llimona; creixent un 35% respecte al mateix període de l'any passat. Aquests canvis s'han notat especialment a les Illes Balears, Castella i Lleó, Canàries i Catalunya.

Així ho indica una recopilació de dades duta a terme per l'empresa catalana d'estudi de mercat Delectatech, a partir de l'anàlisi dels comentaris en canals digitals de més de 250.000 establiments de restauració espanyols. Aquesta companyia emmarca la tendència en una caiguda global del consum de begudes alcohòliques, que relacionen diversos factors com la inflació o la recerca generalitzada d'un estil de vida més saludable. Però també amb l'auge del turisme, que fa créixer, per exemple, l'interès per la sagnia.

En concret, d'acord amb les seves dades, el consum de begudes alcohòliques ha caigut un 2,64% fins al juny, en comparació del que va passar el primer semestre del 2023. El descens és generalitzat, tot i que es nota especialment al terreny de la cervesa i al dels còctels, amb caigudes del 14% en el cas de la caipirinha i de gairebé el 17,5% al del mojito. Destaca, en sentit contrari, el vi: s'ha demanat un 10% més de xampany, un 6% més de sagnia, un 3,5% més de vi negre, un 3% més de cava i l'única víctima és el vi blanc, la ingesta del qual es contrau un 1% als bars.

“La disminució general del consum de begudes alcohòliques pot estar relacionada amb l'augment de preus que es va produir durant el 2023, l'impacte del qual perdura, i també pot anar lligada a una preocupació creixent per la salut i una vida més sana, especialment entre els joves”, aposten des de Delectatech. "Al mateix temps, les dades de consum d'alcohol a Espanya també pateixen l'impacte de l'augment del turisme", sosté aquesta empresa d'analítica de mercat, que recorre a l'Institut Nacional d'Estadística (INE) per indicar que Espanya està rebent un 13,6% més de turistes i correlaciona directament aquesta dada amb el creixement de la sagnia. A Catalunya, aquesta beguda es dispara un 19% el primer semestre.

L'augment del consum de clares és evident en el primer semestre del 2024 / freepik

Cervesa sense alcohol

En el cas concret de la cervesa, les conclusions són una mica menys contundents, perquè aquesta companyia és conscient que aquesta és la beguda que domina la categoria a Espanya i que un estiu calorós i ple d'esdeveniments esportius com l'Eurocopa o les Olimpíades poden haver impulsat de nou del juliol en endavant. També s'inclina per aquesta lectura el tecnòleg alimentari i el divulgador Mario Sánchez. "Són percentatges petits, no crec que siguin prou rellevants per considerar que la gent estigui molt conscienciada, crec que és més una qüestió de varietat de producte i opcions sense alcohol", opina aquest professional, sobretot tenint en compte que la 'clara' és igualment una "beguda recreativa". "No crec que la persona que consumeixi una 'clara' davant d'una cervesa normal ho faci per salut, pot ser que simplement no li vingui de gust tant alcohol, vulgui refrescar-se més o que no li agradi el sabor de la cervesa", ultima Sánchez, que es decanta, en resum, per la teoria de les fluctuacions pròpies del mercat.

En qualsevol cas, l'Informe socioeconòmic del sector de la cervesa a Espanya que impulsa l'associació 'Cerveceros de España' ja va posar de manifest la tendència de caiguda a principis d'aquest any. Les dades parlaven d'una reducció de la ingesta de cervesa en general del 3,5%, si no es tenia en compte l'aportació del turisme a l'equació, encara que la seva anàlisi apuntava cap a la inflació i l'interès cada vegada més gran per un consum més moderat. L'exemple més clar és el de la cervesa sense alcohol, que “consolida la seva posició com a cas d'èxit mundial”: a Espanya ja es beu la mateixa quantitat de cervesa sense alcohol que a tot Llatinoamèrica.

“Aquest èxit podria relacionar-se amb l'hàbit de consum moderat i responsable dels espanyols, amb uns joves que cada cop redueixen més el consum de cervesa i uns més grans que també van beure menys cervesa el 2023”, explica aquest document, que també suma el component de la responsabilitat, ja que més de la meitat de vegades que es demana cervesa sense alcohol s'associa amb la conducció.