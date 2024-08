Sánchez inicia les seves vacances al palau de La Mareta, a Lanzarote

Pedro Sánchez canvia la Moncloa per La Mareta, a Lanzarote, amb la tasca de fer president de la Generalitat de Catalunya Salvador Illa resolta, però amb el desconcert pel pacte fiscal entre el PSC i ERC per al finançament català en plena voràgine. Sense cap solució per a l’emergència humanitària que viuen les Canàries per l’acollida de més de 5.500 nens i adolescents migrants, el president del Govern va arribar a l’illa per passar uns dies de descans junt amb la seva família.

A les 13.08 hores va aterrar el Falcon a l’aeròdrom militar de Lanzarote, des d’on va ser traslladat fins al municipi de Teguise en una furgoneta amb els vidres tintats. Tot apuntava que el palau rebria inquilins i a primera hora del matí es va començar a percebre la presència d’agents de la Guàrdia Civil als voltants i, en les jornades prèvies, es van modernitzar les instal·lacions.

Des que va assumir el càrrec, aquesta és la setena vegada que Sánchez s’allotja a La Mareta i el cinquè estiu consecutiu que tria aquesta residència per a les seves vacances estivals. Malgrat que l’Arxipèlag viu una crisi migratòria que va començar a despuntar a mitjans del 2020, el cap de l’Executiu espanyol mai ha aprofitat la seva proximitat a l’escenari de l’emergència humanitària per conèixer de primera mà la situació dels centres d’atenció als migrants o per agrair en persona la tasca dels professionals que cada dia atenen els que es juguen la vida en la ruta canària amb l’únic objectiu de buscar una oportunitat que els ajudi a millorar el seu futur.

Fonts governamentals no han confirmat la durada de l’estada del mandatari a l’illa, ni si desenvoluparà algun acte d’agenda pública o mantindrà alguna trobada institucional. Tot i que, d’acord amb els precedents, Sánchez només interromp les seves vacances i inclou una reunió sobre assumptes canaris quan el president autonòmic és del seu mateix signe polític. Des que és president s’ha reunit tres vegades amb Ángel Víctor Torres a Lanzarote, mentre que ni el Nadal del 2018, quan es va estrenar com a hoste de La Mareta, ni l’estiu passat va trobar uns minuts per trobar-se amb Fernando Clavijo (Coalició Canària).