El Ministeri de Sanitat recorda que la vacunació és l'eina "més efectiva" per frenar la verola del mico. En una publicació a X, l'antic Twitter, apunta que la segona dosi és "fonamental" per tal de garantir la "màxima protecció" davant la malaltia i confirma que Espanya participarà en la reunió que la UE ha convocat el pròxim dilluns 19 d'agost per analitzar la situació davant l'augment de casos. Tot plegat després que aquest dijous l'Agència de Salut Pública detectés un primer cas de la nova variant de la malaltia fora de l'Àfrica, un pacient a la regió d'Estocolm que s'hauria infectat durant una estada a la part del continent africà on hi ha un brot important.

Dimecres l'OMS ja va declarar l'emergència sanitària internacional de la verola del mico. Es tracta d'una infecció causada per un virus que provoca erupcions, inflamació dels ganglis limfàtics i febre i que es contagia a través del contacte físic. A l'Estat, fins al 14 d'agost s'han detectat 264 casos de la malaltia.