Les càmeres de control de la ZBE van captar el vehicle amb el qual va fugir Puigdemont de Barcelona

Les càmeres de control de la Zona de Baixes Emissions (ZBE) van captar el vehicle amb el qual va fugir Puigdemont de Barcelona. “Els vehicles van ser identificats per càmeres, que no eren de seguretat sinó del control de ZBE, però els cotxes van ser detectats”, ha assenyalat el tinent d’alcaldia de Seguretat de l’Ajuntament de Barcelona, Albert Batlle, a l’ACN. “Nosaltres estem a requeriment d’atendre les peticions que se’ns puguin fer”, ha apuntat. En aquest sentit, ha afirmat que les càmeres de seguretat de la ciutat de Barcelona, que visiona la Guàrdia Urbana, “estaven a disposició per fer el seguiment arribat el cas”

Demanat pel dispositiu dels Mossos d’Esquadra per detenir l’expresident el dia del ple d’investidura d’Illa, Batlle ha descartat fer-ne comentaris i ha preferit no valorar el dispositiu “d’una altra força policial”.

“Si hipotèticament se’ns hagués fet algun requeriment de col·laboració, per descomptat que l’haguéssim atès”, ha apuntat Batlle. Posteriorment, preguntat per si van rebre aquest requeriment, el tinent ha confirmat que els vehicles van ser precisament identificats per càmeres de la ZBE i no càmeres de control.

Segons es detalla al mateix web de l’Ajuntament, els vehicles que circulen per la ZBE es controlen de forma automàtica mitjançant càmeres que contrasten les matrícules amb la correspondència de la classificació ambiental de la DGT i amb el Registre metropolità de vehicles estrangers i altres vehicles autoritzats.

El sistema de control automàtic compta amb més de 100 càmeres de lectura de matrícules en diferents punts de l’àrea metropolitana i facilita a les autoritats locals els vehicles identificats en el seu territori, per establir les sancions oportunes en cas d’infracció.