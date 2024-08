El PSOE i Junts s’emplacen a una reunió per redefinir les seves relacions

El PSOE i Junts es disposen a transitar un nou camí que decidirà el destí d’aquesta legislatura, però encara no saben de quin material està fet. La disposició dels postconvergents a col·laborar amb el Govern central ha disminuït molt en els últims mesos, arran de la investidura del socialista Salvador Illa com a president de la Generalitat i de la situació judicial de Carles Puigdemont, al qual el Suprem nega l’aplicació de la llei d’amnistia. Tot i així, i malgrat avisos tan seriosos com el vot en contra dels seus set diputats al camí de dèficit presentat per la Moncloa el juliol passat, no es tanquen a continuar recolzant l’Executiu. Amb aquest ambient enrarit, les dues parts s’emplacen a una pròxima reunió, que en principi tindrà lloc quan comenci setembre, per redefinir les seves relacions.

"Hem d’asseure’ns i abordar l’escenari amb ells", assenyalen fonts del Govern central. "Ja veurem. Cal esperar i parlar", afegeix un alt càrrec del PSOE. L’optimisme no cotitza a l’alça entre els col·laboradors de Pedro Sánchez, però assenyalen que encara és massa aviat per saber què acabarà passant.

Si el partit de Puigdemont insisteix en la seva posició contrària a recolzar la coalició del PSOE i Sumar, s’escamparà en els pròxims mesos la impressió que aquesta és una legislatura fallida. Els seus set diputats (via vots a favor o abstencions) són essencials perquè l’Executiu aconsegueixi tirar endavant les seves iniciatives. La més important de totes és, amb molta diferència, els Pressupostos de l’any que ve. La seva aprovació permetria a Sánchez culminar el seu mandat, que el conduiria fins al 2027. Però ara mateix no està gens clar.

A Suïssa i amb mediador

En la direcció de Junts, mentrestant, volen que la cita se celebri "al més aviat possible", amb la presència del mediador internacional (el diplomàtic salvadorenc Francisco Galindo Vélez) i a Ginebra, la ciutat suïssa on socialistes i postconvergents s’han reunit ja diverses vegades.

De moment, en les agendes dels negociadors del PSOE no apareix cap trobada a principis de setembre. Encara no hi ha data tancada. Però la cita tindrà lloc més aviat que tard, expliquen en la cúpula del partit, on la convocatòria per part de Junts per celebrar a finals d’octubre un congrés, que definirà la seva nova estratègia i servirà probablement perquè Puigdemont surti com a líder oficial de la formació (actualment no ostenta cap càrrec), ha provocat que baixin els ànims sobre uns Pressupostos del 2025 aprovats abans de l’1 de gener.

El conclave postconvergent coincidirà en el temps amb la negociació seriosament dels comptes públics de l’any que ve, així que els socialistes assumeixen que no és el moment més indicat per arribar a un pacte. Però el Govern central no dona la batalla per perduda, i assenyala que en qualsevol cas no seria "tan greu" que els Pressupostos que estan ara mateix en vigor, que són els del 2023, es prorroguessin uns quants mesos fins que els nous siguin aprovats.

"Accions concretes"

Però també hi ha algun senyal positiu. Junts sembla haver afluixat públicament les seves exigències al Govern central sobre el procés a Puigdemont al veure els escrits de la Fiscalia i l’Advocacia de l’Estat. Els postconvergents van reclamar la setmana passada "accions concretes" a Sánchez davant el Suprem, després que l’alt tribunal decidís, en contra del tenor literal de la llei, que no se li podia aplicar l’amnistia perquè el delicte de malversació que se li imputa pel referèndum de l’1-O queda fora de la mesura de gràcia. L’Executiu, que ha deixat clara la seva oposició a la tesi dels magistrats en nombroses ocasions, va respondre, tal com va avançar EL PERIÓDICO, que poc podia fer més enllà d’"esperar" que el mateix Suprem prengui una decisió. Però és "poc probable" que l’alt tribunal atorgui la raó als recursos presentats, segons reconeixen fonts de la Moncloa. Per tant, gairebé tot sobre la situació judicial de Puigdemont es fia a la següent casella: el Tribunal Constitucional. Aquí és on Junts posarà tot el focus perquè la Moncloa es mobilitzi, tenint en compte que hi ha una majoria progressista.

