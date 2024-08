Montero nega que l'acord de finançament amb ERC per a Catalunya sigui un concert econòmic

"Ni és un concert econòmic ni és una reforma a l'ús del sistema de finançament, és una fórmula que permet aprofundir en l'autogovern de Catalunya". Així ha definit la vicepresidenta i ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, l'acord entre PSC i ERC pel finançament singular català i ha destacat que la "solidaritat" és el "nucli de l'acord. En una atenció a mitjans des de Rota (Cadis), Montero ha apuntat que el nou model de finançament "no suposa un greuge per la resta de territoris. Ha volgut traslladar un missatge "d'absoluta tranquil·litat a tots els territoris" afirmant que els canvis en matèria econòmica a Catalunya seran "bons pel conjunt de l'estat espanyol".

La vicepresidenta ha destacat que tots els sistemes de finançament que s'han dut a la pràctica han anat acompanyats d'una "major autonomia fiscal i la solidaritat per garantir l'homologació dels serveis públics visquin on visquin" els ciutadans. Així, ha insistit en la "garantia d'igualtat i de solidaritat".

"És compatible el reconeixement de la singularitat dels territoris amb un model de finançament que sigui just pel conjunt", ha assenyalat Montero. La vicepresidenta ha dit que no es pot reformar el sistema de finançament amb "l'esquema antic" perquè "no té sortida". Ha explicat que ella va intentar canviar-lo, però es va trobar amb "posicionaments de màxims" en cada comunitat autònoma que "impedeix arribar a un denominador comú". "No hi ha un model que compti amb el consens de tot el territori", ha afegit.

La socialista també ha carregat contra el PP per la "confrontació" amb Catalunya i ha retret als populars que no tinguin una proposta "alternativa" al model de finançament. Montero ha aprofitat per condemnar que el PP baixi els impostos a les comunitats que governen. "Un no pot baixar els impostos i demanar més diners a l'Estat", ha lamentat. "Això atempta contra la solidaritat del sistema fiscal", ha manifestat.