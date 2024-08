Sanitat controlarà la verola del mico amb vacunes per a grups de risc i l'anàlisi de les aigües residuals

La Comissió de Salut Pública, formada pel govern espanyol i les comunitats autònomes determina que no es vacunarà al 100% dels viatgers que acudeixin a països amb casos i aconsella reforçar les mesures per a la detecció i control del mpox (verola del mico), amb la vigilància dels nous clades.

El risc de transmissió a Europa de mpox és baix, de moment. De la inquietud extrema, a mesura que han anat passant els dies, s'ha passat a rebaixar la tensió. Per això, les mesures adoptades per la Comissió de Salut Pública, convocada aquest dimecres per a estudiar amb les comunitats el rebrot que assola a alguns països del continent africà, no han estat de gran importància. L'organisme dependent del Ministeri de Sanitat ha recomanat mantenir l'estratègia de vacunació només per als grups de risc.

La Comissió aconsella immunitzar a persones que realitzin pràctiques sexuals de risc o persones amb risc ocupacional, com el treball en consultes d'Infeccions de Transmissió Sexual (ITS), que utilitzin mostres de laboratori de mpox o que netegin llocs on s'han realitzat pràctiques sexuals de risc. Sanitat també informa que actualment hi ha estoc de dosis suficients, a més, es pot comptar amb les que es troben en la reserva estratègica.

A més, recomana reforçar les mesures per a la detecció i control del mpox, amb la vigilància dels nous clades i no es vacunarà al 100% dels viatgers que acudeixin a països amb casos. S'estan acabant de definir els grups concrets de viatgers que se'ls oferirà la vacuna en funció del viatge i les característiques personals. Es manté la intenció de treballar en origen amb la donació de dosi als països afectats, que és la principal prioritat per al control de l'emergència internacional.

Quatre casos en 10 dies

Sanitat i les comunitats autònomes buscaven armar-se abans qualsevol canvi de rumb després de la declaració de l'emergència internacional (fa una setmana) per part de l'Organització Mundial de la Salut (OMS) que, per cert, acaba de llançar un missatge de tranquil·litat. A Espanya, s'han confirmat quatre nous casos de verola del mico amb l'antiga variant en els últims deu dies.

Si aquest dimarts es van citar en la Ponència d'Alertes, en una reunió tècnica en la qual es va insistir en la necessitat de reforçar la vigilància i també la vacunació en els grups de risc, aquest dimecres estava convocada la Comissió de Salut Pública per estudiar si es modificava aquest protocol de vacunació enfront del mpox i s'adoptaven altres mesures addicionals. Finalment, s'ha optat per mantenir l'estratègia de vacunació que ja es realitzava.

Alarma innecessària

Aquest mateix dimecres al matí, en una entrevista concedida a RNE, la ministra de Sanitat, Mónica García, demanava "no alarmar innecessàriament" i "estar preparats per a qualsevol escenari", encara que subratllava que Espanya està "molt ben preparada, no solament per a la vigilància, sinó també per, en cas necessari, la vacunació". En la mateixa línia, García demanava a les comunitats governades pel PP que "continguin les seves alarmes innecessàries i els seus missatges anticientífics" sobre la verola del mico.

Ja el dilluns, el mateix dia en què el Comitè de Seguretat Sanitària de la Unió Europea parlava d'un risc de transmissió "baix" i desaconsellava el control en fronteres, els tècnics del Ministeri havien avançat una sèrie de mesures per frenar l'expansió del virus. La primera, la publicació setmanal de l'informe epidemiològic de mpox (que fins ara era mensual).

Coordinació aeroportuària

Si es parla de sanitat exterior, els tècnics aconsellaven una actualització en la informació als viatgers; un increment de la coordinació amb les autoritats aeroportuàries i la recomanació a les persones que tenen previst viatjar a algun dels països afectats, que se citin en els Centres de Vacunació Internacional per a valorar la possible indicació de vacuna (segons característiques clíniques individuals i tipus de trajecte).

També s'explorarà possibilitat de realitzar controls en aigües residuals per monitorar l'evolució del virus. A més, s'ha reactivat el Grup de Treball d'Infeccions de Transmissió Sexual (ITS) amb la societat civil i les societats científiques. Ja s'han produït dues reunions a l'agost i la pròxima serà aquest divendres per elaborar propostes conjuntament.

Comportament similar

Sanitat ha recordat que els casos detectats de mpox enguany a Espanya "no s'han comportat de manera diferent, amb altres símptomes o distinta gravetat" als que es tenen des de 2022. A més, el departament que dirigeix Mónica García considera que el fet que s'hagi detectat a Suècia un cas de la nova variant de mpox "no vol dir que aquesta variant no estigués ja prèviament".

Sobre les vacunes, el departament que encapçala Mónica García ha recordat la necessitat de mantenir "la vigilància i l'esforç" per al control de mpox i destaca la importància de la vacunació per a prevenir la malaltia. Segons dades recopilades per Sanitat, de les 40.610 persones vacunades a Espanya, només 20.900 (50%) han completat la pauta, malgrat pertànyer al grup de major risc.

Control d'aigües

Abans de la reunió de la Comissió de Salut Pública d'aquest dimecres, la consellera de Sanitat de la Comunitat de Madrid, Fàtima Matute, subratllava, en declaracions a Telemadrid, recollides per Europa Press, que Sanitat "arriba tard" i criticava algunes de les mesures proposades pels seus tècnics el dilluns, com el control d'aigües residuals "que no tenen cap sentit".

Després de la trobada d'aquest dimecres convocada pel Ministeri, Matute, en declaracions als mitjans, ha volgut llançar un missatge de tranquil·litat i ha dit que Madrid ha estat capaç de controlar els casos detectats. "Estem en alerta per actuar immediatament", ha assenyalat. En la línia de l'expressat per la Comissió de Salut Pública, la consellera ha assenyalat "que qualsevol persona que viatgi a Àfrica no té per què vacunar-se".

Control i prevenció

Matute ha tornat a insistir en la necessitat d'adoptar mesures a les fronteres per al control i prevenció, però, en la seva entrevista a Telemadrid, ha matisat que en cap cas Madrid està demanant avui dia que es tanquin fronteres o que es restringeixin els vols o els passatgers. "Estem dient que Sanitat Exterior, que depèn del Ministeri, faci el seu treball", ha aclarit i insistit que els professionals sanitaris a l'aeroport de Barajas informin "els operadors, als viatgers, a la tripulació, a la Guàrdia Civil i a la Policia" sobre "què és el virus, com es transmet, quins riscos tenen, si viatgen a aquests països o com poden evitar aquesta transmissió".

Per part seva, l'Organització Mèdica Col·legial instava aquest dimecres a les autoritats sanitàries a desenvolupar guies de pràctica clínica que permetin "una resposta homogènia, universal i basada en la millor evidència disponible, així com implementar les millores promeses en el nostre sistema de salut després de la Covid-19, entre elles: l'augment de plantilles mèdiques, reforçar l'atenció primària i la posada en marxa de la nova Agència de Salut Pública".