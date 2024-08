Sanitat vacuna de la verola del mico només grups de risc

El risc de transmissió a Europa d’mpox (abans verola del mico) és baix, de moment. De la inquietud extrema s’ha passat a rebaixar la tensió. Per això, les mesures adoptades per la Comissió de Salut Pública, convocada ahir per estudiar amb les comunitats el rebrot que assola alguns països africans, no han sigut de gran envergadura. L’organisme dependent del Ministeri de Sanitat recomana mantenir l’estratègia de vacunació només per als grups de risc.

La Comissió aconsella immunitzar persones que tinguin pràctiques sexuals de risc o persones amb risc ocupacional, com el treball en consultes d’infeccions de transmissió sexual (ITS), que treballin amb mostres de laboratori d’mpox o que netegin llocs on s’han realitzat pràctiques sexuals de risc. Sanitat també informa que actualment hi ha un estoc suficient de dosis, i a més, es pot comptar amb les que es troben en la reserva estratègica.

A més, recomana reforçar les mesures per a la detecció i control de l’mpox, amb la vigilància dels nous clades, i no es vacunarà el 100% dels viatgers que acudeixin a països amb casos. S’estan acabant de definir els grups concrets de viatgers a qui s’oferirà la vacuna en funció del viatge i les característiques personals. Es manté la intenció de treballar en origen amb la donació de dosis als països afectats, que és la principal prioritat per al control de l’emergència internacional.

Quatre casos en 10 dies

Sanitat i les comunitats buscaven armar-se davant qualsevol canvi de rumb arran de la declaració de l’emergència internacional (fa una setmana) per part de l’Organització Mundial de la Salut (OMS) que acaba de llançar també un missatge de tranquil·litat. A Espanya s’han confirmat quatre nous casos de verola del mico amb l’antiga variant en els últims deu dies.

Si dimarts es van citar en la Ponència d’Alertes, en una reunió tècnica en la qual es va insistir en la necessitat de reforçar la vigilància i també la vacunació en els grups de risc, ahir es va convocar la Comissió de Salut Pública per estudiar si es modificava aquest protocol de vacunació davant l’mpox i s’adoptaven altres mesures addicionals. Finalment es manté l’estratègia de vacunació que s’estava fent.

Alarma innecessària

En una entrevista concedida ahir a RNE, la ministra de sanitat, Mónica García, demanava "no alarmar innecessàriament" i "estar preparats per a qualsevol escenari", tot i que remarcava que Espanya està "molt ben preparada, no només per a la vigilància, sinó també, en cas necessari, per a la vacunació". En la mateixa línia, García demanava a les comunitats governades pel PP que "continguin les seves alarmes innecessàries i els seus missatges anticientífics" sobre la verola del mico.

Ja dilluns els tècnics del ministeri van avançar unes mesures per frenar l’expansió del virus. La primera, la publicació setmanal de l’informe epidemiològic d’mpox (que fins ara és mensual). Els tècnics aconsellaven una actualització en la informació als viatgers; un increment de la coordinació amb les autoritats aeroportuàries i la recomanació a les persones que tenen previst viatjar a algun dels països afectats que se citin als centres de vacunació per valorar la possible indicació de vacuna (segons característiques clíniques individuals i tipus de trajecte).