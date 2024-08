El Marroc avorta l’entrada nedant a Ceuta de desenes d’immigrants

Al voltant d’una vintena de menors immigrants van aconseguir accedir nedant a Ceuta aquest dijous a la matinada, en una nova onada d’intents d’entrada des del Marroc que manté en alerta la Guàrdia Civil i les autoritats locals.

Aquests menors formen part d’un grup més ampli de desenes –algunes fonts els xifren en 350– que van intentar creuar la frontera amb el Marroc però es van veure frustrats per l’actuació de la Gendarmeria del país veí, en un episodi que posa de manifest la creixent pressió migratòria a la ciutat autònoma. Paral·lelament, les forces de seguretat marroquines també hi van intervenir per detenir diversos migrants que van intentar creuar l’Estret nedant, malgrat les perilloses condicions marítimes.

Els principals focus d’activitat a Ceuta, segons fonts de la Guàrdia Civil, es van concentrar a la badia sud, on els agents van actuar davant constants intents d’accés a territori espanyol. Aquesta situació es va prolongar durant diverses hores i va obligar a un desplegament significatiu de recursos per frenar els intents d’entrada de desenes de migrants, segons va informar Efe.

Amb l’arribada d’aquests menors, Ceuta acull actualment 434 menors migrants no acompanyats malgrat comptar amb recursos per atendre’n tan sols 132. La taxa d’ocupació es troba "per sobre del 400%", segons va assenyalar el govern local. A l’agost, quan falten nou dies per concloure el mes, la ciutat ha acollit més de 190 menors, segons va informar la institució a l’agència Europa Press. De mitjana, "entre 9 i 10 nens diaris", tot i que, adverteixen, es tracta d’un càlcul fictici, ja que el nombre d’entrades diàries varia en funció de factors com les condicions meteorològiques.

La Direcció Superior de la Policia Nacional va comptabilitzar ahir la filiació d’"unes 50" persones, tot i que no va diferenciar entre menors i majors d’edat. Aquests últims (a excepció dels marroquins, que són tornats immediatament al seu país d’origen si són interceptats a l’arribar) ingressen al Centre d’Estada Temporal d’Immigrants (CETI), que també està saturat.

Almenys 14 nens de la vintena de joves acollits ahir a la matinada van ser traslladats fins a la nau que el govern local ha habilitat per fer front a la saturació dels seus tres centres de menors. La instal·lació, ubicada a El Tarajal, pròxima a la frontera, porta per nom Nueva Esperanza i està gestionada per la Fundació SAMU.

Trasllats a la Península

Dimarts passat, la Delegació del Govern a Ceuta va confirmar que les instal·lacions allotjaven unes 700 persones (la majoria marroquins i algerians) malgrat tenir 512 places. Tot i que les entrades d’adults van en augment, també s’organitzen amb freqüència trasllats a la Península. L’últim va tenir lloc dimarts passat, quan 16 persones de Mali, el Marroc i el Sudan van abandonar el CETI. Per la seva banda, els menors de qualsevol nacionalitat són traslladats fins als centres d’acollida, gestionats per la ciutat autònoma a través de l’Àrea de Menors, que depèn de la Conselleria de Presidència i Governació, el màxim responsable de la qual, Alberto Gaitán, ha alertat en diverses ocasions sobre la sobreocupació dels centres.

Les autoritats ceutines lamenten que l’últim pla de contingència aprovat al juliol per derivar 87 menors des de Ceuta fins a altres comunitats autònomes és "insuficient". "No suposa pràcticament cap alleujament", remarquen, a més que tan sols han sigut derivats 17 joves fins al moment, tots a diferents centres d’Andalusia. Aquest pla, proposat al febrer i aprovat al juliol en el si de l’última Conferència Sectorial d’Infància i Adolescència, preveu que s’ha d’executar en la seva totalitat abans que finalitzi l’agost. Tot i que així fos, adverteixen des de la ciutat que la "balança" continuarà estant "desequilibrada", ja que, remarquen, només des que va començar l’agost han entrat 190 nens.