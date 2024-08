Puente anuncia el cessament de dos alts càrrecs de Transports i d'Adif pel cas Koldo

El ministre de Transports i Mobilitat Sostenible, Óscar Puente, ha cessat el subsecretari del ministeri, Jesús Manuel Gómez García, i al director general de gestió de persones d'Adif, Michaux Miranda, pel cas Koldo. Segons ha anunciat aquest divendres, en el marc de la sessió extraordinària de la comissió de Transports i Mobilitat Sostenible al Senat, Puente ha pres aquesta decisió després d'haver rebut l'auditoria interna encarregada pel seu ministeri per la compra de mascaretes a l'inici de l'esclat de la pandèmia. En aquest sentit, el ministre ha destacat que l'informe ha conclòs que les operacions no estaven justificades, i critica que no s'haguessin buscat altres alternatives per adquirir aquest material sanitari.

El titular de Transports ha defensat les destitucions per "una pèrdua de confiança" i que s'han basat en "aspectes merament administratius que s'han posat de manifest amb rotunditat" en aquesta auditoria. Puente ha dit que es fa "un pas endavant sense precedents per prevenir qualsevol activitat contrària a l'ètica".

D'altra banda, el ministre ha concretat que la compra de mascaretes, que la justícia investiga per una suposada trama de corrupció que hauria muntat l'exassessor de l'exministre José Luis Ábalos, no compleix els "requisits mínims exigibles". Puente ha precisat que la primera de les adquisicions "no sembla justificable" que la comanda es dupliqui de quatre a vult milions d'unitats amb una diferència de 38 minuts i que "no es van lliurar en 48 hores" sinó en cinc dies.

En aquesta mateixa línia, la inspecció duta a terme ha assenyalat sobre la segona compra, de cinc milions de mascaretes, "no s'ajusta al requeriment de l'abast de l'emergència" i ha indicat que "no es detallen els destinataris". Alhora, posa de relleu que l'operació es fa quan l'empresa contractada (Gestión de Soluciones) "encara no havia aterrat" la primera comanda i era la "pitjor valorada".

L'auditoria, segons ha explicat Puente, també ha fet incís en el preu de 2,5 euros per unitat en un moment que "no hi havia" referències, però que el ministre ha matisat que posteriorment s'ha demostrat que "se situava per sota" de la mitjana.

Per una altra part, l'informe fa referència a la intervenció de diferents persones en procediments de compra que no tinguin relació amb l'administració. Per això, Puente ha dit que vol que a partir d'ara es faci un informe previ i preceptiu en els expedients de contractació d'emergència. A la vegada, ha anunciat el reforç del control d'accés de persones a les seus del ministeri, entre altres mesures.