La Catalunya central tindrà 4 persones al "sottogoverno" d'Illa

El Consell Executiu ha nomenat aquest dimarts 32 alts càrrecs, dels quals 4 són nascuts a la Catalunya central. Els berguedans Abel García i Lidia Guillén, l'esparreguerí Eduard Rivas i la manresana Sònia Guerra formaran part del nucli dur del govern de Salvador Illa.

Es tracta del que s'anomena 'sottogoverno', les persones que ocuparan el segon i tercer nivell de comandament de les 16 conselleries. Els secretaris generals són la mà dreta que ha triat cada conseller i també s'han acordat alguns dels secretaris generals sectorials i directors generals. La majoria dels fitxatges provenen del món local del PSC i el grup parlamentari. La portaveu del Govern, Sílvia Paneque, en els pròxims dies Illa té previst demanar la seva compareixença al Parlament per donar compte i explicar l'estructura i les prioritats del nou Govern.

Departament d'Esports

Pel que fa a la conselleria de nova creació d'Esports, el Govern nomena el berguedà Abel García com a secretari general. El fins ara regidor a Berga també ha estat assessor d'esports de la Diputació de Barcelona i ha ocupat càrrecs a la Pobla de Lillet i a Mollet del Vallès. Té una llarga trajectòria dins del PSC i se l'ha vist sovint fent esport amb Illa. També s'incorpora al departament Carme Bastida nomenada directora del Consell Català d'Esports. Ha desenvolupat diverses responsabilitats a l'Ajuntament de Premià de Mar, va ser assessora del Delegat del Govern a Catalunya i de la Generalitat (2012-2017) a l'Oficina del president Montilla.

Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica

A Territori, Habitatge i Transició Ecològica hi ha diversos nomenaments. L'exdiputat al Parlament Jordi Terrades com a secretari general; Manel Nadal com a secretari de Mobilitat i Infraestructures; Jordi Sargatal com a secretari de Transició Ecològica; Víctor Puga com a secretari de Territori, Urbanisme i Agenda Urbana; i Lidia Guillén, nascuda a la Pobla de Lillet, secretària d'Habitatge. Entre les funcions de Manel Nadal, responsable de les polítiques d'infraestructures relacionades amb la mobilitat, hi haurà la de presidir també la comissió de seguiment per al traspàs integral de Rodalies. Amb la formació del primer govern tripartit, Nadal va ocupar diversos anys el càrrec de secretari de Mobilitat.

Guillén ha dedicat la trajectoria professional està dedicada al sector de l’habitatge i l’arquitectura. Així, entre altres, ha exercit com a directora tècnica de la Societat Municipal d’Habitatge de Terrassa (2004-2016, ha estat arquitecta a la Immobiliària la Clau de Terrassa (1999-2004) i a l’Ajuntament de Sant Pere de Riudebitlles (1998-1999); així com arquitecta becària a l’Ajuntament de Barcelona i al despatx d’arquitectura i Urbanisme Ferran Navarro i Acebes (1995-1997).

És és vicepresidenta de l’Associació de Gestors de Polítiques Socials d’Habitatge de Catalunya (GHS) i ha estat presidenta d’aquesta associació del 2019 al 2024. Actualment també és vocal de la presidència de l’Associació Espanyola de Gestors Públics d’Habitatge i Sòl i tècnica de referència d’Habitatge de la Federació de Municipis de Catalunya (FMC).

Departament de la Presidència

Eva Giménez serà la número 2 del departament de la Presidència que encapçala el conseller Albert Dalmau. La nova secretària general és advocada especialista en dret administratiu, urbanístic i del medi ambient, contractació pública i dret local.

Altres nomenaments al departament de Presidència són Cristina Farrés, directora general de Comunicació; Francesc J. Belver, director general d’Administració Local; Mònica Belinchón, directora general d’Anàlisi i Prospectiva; i Martina Garcia, directora de Relacions Institucionals i amb el Parlament i Eduard Rivas, exalcalde d'Esparreguera.

En l'àmbit municipal, Eduard Rivas va ser elegit regidor a l'Ajuntament d'Esparreguera a les eleccions municipals de 2007 en la llista del PSC-Esparreguera. Durant el mandat 2007-2011, va formar part del govern municipal encapçalat per Francesca Fosalba com a regidor delegat d'Educació, Joventut i Societat de la Informació.

A les eleccions de 2011, Eduard Rivas va tornar a ser elegit com a regidor i va esdevenir portaveu del grup municipal. Eduard Rivas es convertí en alcalde d'Esparreguera el juny de 2015 després que a les eleccions del 24 de maig la seva candidatura fos la més votada.

La llista de PSC-Esparreguera, amb Rivas al capdavant, va tornar a ser guanyadora en els comicis municipals de 2019 i de 2023, fent-lo alcalde per tercer cop consecutiu.

Departament d'Igualtat i Feminisme

Pel que fa al Departament d'Igualtat i Feminisme, la manresana i actual diputada al Congrés pel PSC Sònia Guerra ha estat nomenada secretària general. És llicenciada en història per la Universitat de Barcelona (UB), amb un màster en Estudis de Dones per la UB. Ara arriba a la secretaria general d'una conselleria que estava dins l'acord que el PSC va signar amb ERC per la investidura.

Ha estat investigadora de la UB (2002-2005) i ha impartit classes a diferents títols universitaris i màsters de la UB i de la UAB sobre feminisme, polítiques socials, igualtat d'oportunitats i gestió pública.

El 2005 va iniciar la seva carrera al sector públic, coordinant el projecte transnacional Fomació i capacitació política per a dones (Sant Boi de Llobregat). El 2006, ja a la Diputació de Barcelona, va crear l'Institut de Formació Política per a Dones. Finalment, el gener del 2008 va tornar a l'Ajuntament de Sant Boi com a Cap del Servei de Benestar Personal i Comunitari fins a l'abril del 2009. Des del 2009 i fins al maig del 2017 ha coordinat l'Àrea d'Igualtat i Drets Socials i des del 2017 fins al 2019 ha exercit com a cap de l’àrea de batllia.

Ha estat Diputada del Congrés dels Diputats per Barcelona a les XIII, XIV y XV legislatures. Ha estat la portaveu de Drets Socials del Grup Parlamentari Socialista, i Secretària Primera de la Comissió del Pacte d’Estat contra la Violència de Gènere. Actualment, és secretaria de l’Àrea de Polítiques Feministes del PSC, i vicesecretaria d’Acció Política del PSC Baix Llobregat.

Departament d'Unió Europea i Acció Exterior

Al capdavant de la secretaria general d'Unió Europea i Acció Exterior s'ha nomenat Lorena Elvira. És llicenciada en Dret per la Universitat de Barcelona i funcionària del cos superior d'administració general de la Generalitat des del 2004, ha ocupat diferents llocs de responsable jurídica en matèria de participació ciutadana i de bon govern i transparència.

Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Al departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Cristina Massot ocupa exercirà de número 2 del conseller Òscar Ordeig. Des del 2021 fins a l'actualitat ha ocupat el càrrec de subdirectora general d'Indústries Agroalimentàries al Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural. Al mateix departament, Rosa Cubel ha estat nomenada secretària d'Alimentació. Anteriorment havia estat directora de Transferència Tecnològica i Innovació a l'IRTA i directora general d'Agricultura i Ramaderia Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya.

Departament de Salut

A Salut s'acorda el nomenament de Narcís Pérez de Puig com a secretari general del Departament i Esteve Fernández com a secretari de Salut Pública i Montserrat Figuerola com a nova presidenta de l'ICS, d'on ja havia estat la directora adjunta a la Gerència.

Departament d'Educació i Formació Professional

A Educació els nous noms que s'incorporen són Teresa Sambola com a secretària general del Departament, Josefa Beltran com a secretària de Polítiques Educatives i Josep Maria Garcia com a director general de Professorat i Personal de Centres. La secretaria de Polítiques Educatives properament passarà a nomenar-se secretaria "de Millora Educativa". Beltran ha ocupat anteriorment diferents càrrecs al Departament d'Educació, i té una formació àmplia relacionada amb el sector educatiu.

Departament de Justícia i Qualitat Democràtica

A Justícia i Qualitat Democràtica, s'acorda com a secretària general Maite Casado, llicenciada en dret i amb experiència en diversos càrrecs al Departament d'Interior. Des del 2019 ha estat gerent de Seguretat, Prevenció i Convivència a l'Ajuntament de Barcelona. Un altre nomenament destacat en aquest departament és el d'Elena Pérez, nova Secretària de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la Víctima del Departament de Justícia i Qualitat Democràtica. Pérez és llicenciada en Psicologia i diplomada en Criminologia i és funcionària de carrera del cos superior de Tècnics d'Institucions Penitenciàries. Igual que Casado ve de l'Ajuntament de Barcelona, on des del 2007 i fins a l'actualitat ha estat directora de Serveis de Gestió i Relacions Laborals.

Departament de Drets Socials i departament d'Empresa

A Drets Socials, es nomena Raúl Moreno com a secretari general del Departament. Moreno ha treballat com a educador social i ha estat portaveu adjunt del grup parlamentari Socialistes i Units per Avançar, i portaveu de la Comissió de Drets Socials, entre d'altres. Moreno ha renunciat a l'escó del Parlament igual que ha fet el seu company al grup parlametari Pol Gibert, que serà el secretari general del Departament d'Empresa i Treball. Gibert també ha estat primer secretari de la Joventut Socialista de Catalunya i tinent d'alcaldia de l'àrea de presidència i drets socials de l'Ajuntament de Sabadell des del 2019.

Departament de Cultura

Finalment, el Govern ha nomenat Josep Maria Carreté secretari general de Cultura. És l'actual gerent de l'Agència Catalana de Patrimoni Cultural i entre 2006 i 2009 va ser director general de Patrimoni Cultural de la Generalitat. Ha estat vinculat professionalment al Parc Arqueològic de les Mines Prehistòriques de Gavà, al Museu de Gavà, i al Museu Nacional Arqueològic de Tarragona.

Departament d'Economia i Finances

Al Departament d'Economia i Finances es confirma el nomenament de l'actual alcalde de Palafrugell, Juli Fernández, com a mà dreta de la consellera Alícia Romero. I l'acompanya al seu equip Francesc Trillas, com a secretari d’Afers Econòmics i Fons Europeus.

Departament d'Interior i Seguretat Pública

A Interior i Seguretat Pública, s'acorda Josep Lluís Trapero com a director general de la Policia -tal com va anunciar formalment ahir la consellera Parlon-, i Tomàs Carrión com a secretari general del Departament. Carrión és enginyer ambiental i estava vinculat des de 1988 a l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, on va coincidir amb Parlon com a alcaldessa.