El govern espanyol proposa la vicepresidenta Ribera com a comissaria europea

El govern espanyol ha proposat la vicepresidenta tercera i ministra de Transició Ecològica, Teresa Ribera, com a comissaria europea del segon executiu comunitari d'Ursula von der Leyen, segons confirmen fonts del govern aquest dimeces. A pocs dies perquè acabi el termini per presentar les candidatures a Brussel·les, el govern de Pedro Sánchez ha posat sobre la taula el nom de Ribera. Un pas esperat, ja que la ministra va encapçalar la llista dels socialistes a les eleccions europees. Un cop la presidenta de la Comissió Europea tingui els aspirants proposats per les capitals, plantejarà el repartiment de carteres i aquests s'hauran de sotmetre a una audiència al Parlament Europeu, que haurà de validar tot l'executiu.

En aquesta legislatura, Espanya comptava amb el català Josep Borrell a Brussel·les, on ha exercit com a alt representant de la Unió Europea i vicepresident de la CE. Von der Leyen ha tingut tres vicepresidents executius i quatre vicepresidents durant aquest mandat en què, primer Frans Timmermans i després Maroš Šefčovič, van ocupar una de les vicepresidències executives encarregades del Pla Verd Europeu.

A l'espera del repartiment de cartes i del vistiplau parlamentari, està previst que la nova CE de Von der Leyen comenci a funcionar a partir de novembre. Per al seu segon mandat, la popular alemanya té com a prioritat millorar la competitivitat del bloc i pretén reformular el programa climàtic per fer un nou "Pacte Industrial Net".

Experta en energia i medi ambient

En un context de crisi energètica Ribera (Madrid, 1969) va aconseguir en la darrera legislatura regular temporalment el mercat majorista de l'electricitat amb el topall del gas, que va donar oxigen al govern espanyol en plena escalada de preus.

Juntament amb Nadia Calviño, Ribera ha estat dels perfils tècnics amb trajectòria internacional dels governs de Sánchez. Va ser directora de l'Institut de Desenvolupament Sostenible i Relacions Internacionals (IDDRI), amb seu a París, i ha contribuït a tancar fulls de ruta internacionals com l'Acord de París i els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS).

Experta en les polítiques climàtiques, la jurista i professora universitària ocupa fins ara una de les tres vicepresidències del govern de coalició entre PSOE i Sumar. El 2021 ja va ser ascendida a vicepresidenta tercera després d'una remodelació del Consell de Ministres.

La cartera de ministra no va ser el primer càrrec públic que ostentava, ja que entre 2008 i 2011 va ser secretària d'Estat de Canvi Climàtic, a l'executiu llavors presidit per José Luís Zapatero. Anteriorment, va dirigir l'Oficina Espanyola de Canvi Climàtic (2004-2008) i altres llocs tècnics com a funcionaria administrativa, cos al que va ingressar el 1996.

Així doncs el 2018 va decidir tornar a la política activa després del seu trasllat a París i d'assessorar organismes com el Fòrum Econòmic Mundial entre 2012 i el 2014 en assumptes climàtics. El seu nomenament va ser ben rebut per organitzacions d'ecologistes, en considerar que la titular d'Energia no tenia lligams amb les elèctriques. La diplomada en dret i ciència política va ser escollida diputada al Congrés el 2019, però va abandonar l'escó pocs mesos després per a dedicar-se exclusivament al seu ministeri.

En canvi, va continuar al govern mentre al maig i juny feia campanya per les eleccions al Parlament Europeu. Tanmateix, el seu objectiu no era ser eurodiputada sinó ocupar la cadira reservada a Espanya a la Comissió Europea. Per això, Ribera va renunciar a l'escó a l'Eurocambra.

Artífex del topall de gas

Ribera, que és autora de nombroses publicacions i articles de divulgació sobre sostenibilitat, medi ambient i polítiques europees, ha impulsat la Llei de Canvi Climàtic i el Pla Nacional d'Energia i Clima, obligatori per complir els compromisos europeus.

A més, va haver de gestionar dues crisis profundes: la de la covid i l'escalada de preus. En el primer dels casos, Sánchez li va encarregar el pla de desescalada després del confinament. En el segon, després de mesos d'increment continuat del preu de l'energia, va negociar amb Brussel·les l'excepció ibèrica per Espanya i per Portugal. El mecanisme imposava un topall del gas que va facilitar un descens del preu al mercat majorista d'electricitat d'un 18%.

Si bé la seva especialitat és el medi ambient i les polítiques energètiques, va centrar la campanya de les europees en el combat contra l'extrema dreta, la denúncia de la guerra a Gaza i la defensa de polítiques "antiausterirat".