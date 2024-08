Junts fa un avís a Sánchez: "No som socis"

Junts torna de l’estiu tal com se’n va anar, collant el Govern de coalició. Més encara després del pacte entre el PSC i ERC per investir Salvador Illa. Si en l’últim ple del Congrés de juliol els postconvergents van tombar el camí d’estabilitat de l’Executiu central, el pas previ per a l’elaboració dels Pressupostos, dimarts, a la Diputació Permanent, van recolzar el PP en el seu intent d’obligar Pedro Sánchez i diversos ministres a comparèixer a la Cambra baixa per diferents assumptes.

El seu suport va resultar insuficient, però el missatge de Junts de cara al començament del curs escolar és clar, no posaran les coses fàcils al Govern. A la Moncloa ja en són conscients i es preparen per a una tardor complexa.

Tensa relació

La tensa relació de Junts amb el PSOE és una cosa ja inherent en les dinàmiques parlamentàries. Sánchez va aconseguir mantenir-se a la Moncloa gràcies als vots de Junts, que portaven com a contrapartida l’aprovació de la llei d’amnistia. Ara bé, amb la norma ja en vigor, tot i que el Tribunal Suprem encara no l’hagi aplicat en el cas de l’expresident de la Generalitat Carles Puigdemont, res obliga els postconvergents a continuar donant suport al Govern central. A més, el pacte entre socialistes i republicans a Catalunya deixa Junts fora de l’equació, però alhora els permet actuar amb més llibertat al Congrés. No perden res de portar al límit la relació amb l’Executiu.

La diputada de Junts al Congrés Marta Madrenas i Mir en va voler deixar constància dimarts: "No som socis d’aquest Govern. Només ens interpel·len Catalunya i els catalans. No sé a què es deu aquesta vocació seva de sempre anar unint-nos quan saben que no és així". La dirigent postconvergent s’adreçava així, amb cert enuig, a un parlamentari del PP que havia inclòs Junts entre els socis de l’Executiu central.

Entre les "proves" que van voler donar sobre la seva posició davant l’Executiu, va ser dimarts el suport a unes quantes iniciatives impulsades pels conservadors perquè Sánchez comparegués al Congrés, tot i que per uns motius diferents dels que té el PP. Així, els postconvergents reclamaven explicacions al cap de l’Executiu sobre la decisió del jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena de no aplicar l’amnistia a Puigdemont; a la ministra d’Hisenda, María Jesús Montero, sobre què ha pactat amb ERC sobre el finançament per a Catalunya, i al responsable de Transports, Óscar Puente, sobre el caos a Rodalies. Cap va ser aprovada.