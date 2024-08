Sánchez considera “imprescindible” els retorn dels immigrants irregulars

Pedro Sánchez ha afirmat aquest dimecres que és “imprescindible” retornar als seus països els immigrants que han arribat a Espanya de forma irregular com a manera de combatre les màfies de tràfic de persones. Durant la cloenda a Dakar, al Senegal, de l’acte que ha servit per presentar la iniciativa ‘Aliança Àfrica Avança’, el president del govern espanyol ha mantingut el discurs de la migració circular -la que viatja de forma regular per treballar al país de destí i després retorna al d’origen- defensat durant el seu viatge oficial a Mauritània, Gàmbia i Senegal, i després de les crítiques que aquesta línia li ha comportat entre l’oposició espanyola, ha afegit avui el matís del retorn dels irregulars.

Durant l’acte celebrat a l’Institut Cervantes de Dakar, Sánchez no ha dubtat a qualificar d’amenaça per a l’estabilitat i la seguretat dels països la xacra de les màfies que controlen el tràfic de persones des de l’Àfrica cap a Europa. En aquest context ha assegurat que per “combatre” aquesta amenaça és “imprescindible el retorn dels qui han arribat a Espanya de forma irregular”.

Sánchez ha afegit que aquest retorn “trasllada un missatge desincentivador, nítid, clar i contundent” a les màfies i “a aquells que es posen a les seves mans” -després que avui el PP hagi acusat el president del govern de fer un efecte crida amb el seu discurs de la migració circular- i alhora ha recordat que tant la legislació espanyola com europea obliguen a aquest retorn.