L'informe jurídic avala la data del congrés d'ERC fixada pel 30 de novembre

L'informe jurídic encarregat per la direcció d'ERC avala la data del congrés dels republicans prevista pel 30 de novembre. El text afirma que els acords presos per l'executiva al voltant del conclave "no contradiuen la normativa" i són "plenament vigents i vàlids". L'informe assenyala que la "modificació de l'acord i el reglament" del congrés "l'haurien de dur a terme els mateixos òrgans que van prendre, respectivament, els anteriors acords". Per tant, l'avançament de la cita congressual hauria d'estar validada per l'executiva i pel consell nacional. Les conclusions arriben després que la direcció del partit demanés aquest informe per estudiar la possibilitat d'un avançament congressual.

A l'agost, més d'un terç dels consellers nacionals d'ERC van reclamar celebrar abans del previst el congrés de la formació per escollir la nova executiva del partit, tal com reclama l'expresident d'Esquerra, Oriol Junqueras. La direcció d'ERC i Junqueras van reunir-se la setmana passada per abordar aquesta qüestió, però van ajornar el debat fins a conèixer l'informe jurídic. La candidatura alternativa d'ERC a Oriol Junqueras per liderar el partit, 'Nova Esquerra Nacional', compta amb amb l'alcalde de Manresa Marc Aloy i la puig-reigenca Alba Camps, entre altres rostres de l'actualitat política de la Catalunya central.