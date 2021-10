Els Estats Units tornen a obrir les seves fronteres a ciutadans plenament vacunats de la Unió Europea i el Regne Unit al novembre, després de 18 mesos de tancament gairebé total, segons van confirmar fonts de la Casa Blanca el 20 de setembre passat. Des de l’esclat de la pandèmia, els Estats Units havien restringit l’entrada a ciutadans de fins a 33 països a causa de l’alta incidència del coronavirus, inclosa la Unió Europea.

Ara, després de 18 mesos de tancament gairebé total, els ciutadans de la UE i del Regne Unit que vulguin podran entrar complint una sèrie de requisits, entre els quals, tenir la pauta completa de vacunació contra la Covid-19 i prova diagnòstica de la malaltia abans d’agafar el vol amb destinació als Estats Units i un altre test negatiu abans de sortir del país de tornada a Espanya.

A més, els ciutadans nord-americans que tornin al país nord-americà s’han de fer el test i que surti negatiu i, si no estan completament vacunats, s’han de fer una prova just abans de sortir cap als Estats Units i una altra en baixar de l’avió. Si tenen la pauta completa, no han de fer quarantena, tot i que s’emetrà una ordre per rastrejar contactes per part de les companyies aèries per evitar brots en els viatges: es demanarà telèfon, correu electrònic i hotel.