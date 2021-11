El president espanyol Pedro Sánchez s'ha compromès a augmentar un 50% la contribució d'Espanya al finançament climàtic per al 2025. En la cimera de la 26a Conferència Mundial pel Clima a Glasgow aquest dilluns, Sánchez ha avisat que assolir els 100.000 milions d'euros anuals per fer avançar el món cap a una transició verda serà "una prova de foc per recuperar la confiança" entre el sud i el nord.

Així, el president espanyol ha assegurat que el seu compromís és assolir els 1.350 milions d'euros anuals en aportacions a partir del 2025. "Sabem el que hem de fer, però cal determinació política i accions immediates", ha defensat en la primera intervenció a la sessió plenària per ser el líder de l'estat amfitrió de la COP25, que es va celebrar a Madrid el 2019.