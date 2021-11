L'Agència Europea del Medicament (EMA, per les seves sigles en anglès) avala l'ús d'emergència de l’antiviral molnupiravir, una pastilla contra la covid-19. En una roda de premsa, el cap d'estratègia de vacunació de l'EMA, Marco Cavalieri, ha assegurat que el regulador europeu té la intenció d'emetre recomanacions als estats sobre l'ús del molnupiravir perquè el puguin utilitzar en cas d'emergència mentre l'EMA conclou l'avaluació del medicament. Cavalieri ha dit que intentaran "accelerar" l'estudi del molnupiravir per tal que arribi "com abans possible" a les autoritats.

L'antiviral molnupiravir està desenvolupat per la farmacèutica Merck i, segons els estudis, redueix les morts i hospitalitzacions per covid. El Regne Unit s'ha convertit aquest dijous en el primer país a autoritzar el que és el primer mèdicament antiviral oral contra la covid-19.