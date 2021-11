El director per Europa de l'OMS, Hans Kluge, ha alertat aquest dijous que el continent està en un "punt crític" de rebrot de covid-19 i ha expressat la seva "preocupació" pel relaxament de les restriccions en alguns països. "Ens trobem en un altre punt crític de rebrot de la pandèmia. Europa torna a estar en l'epicentre, on estàvem fa un any", ha assenyalat Kluge en una roda de premsa en què ha alertat que tots els països del continent estan "fent front a una amenaça real de ressorgiment de la covid-19". Pel director per Europa de l'OMS, el ritme de transmissió del virus al continent és una "greu preocupació" i ha alertat que mig milió de persones poden morir abans del febrer del 2022.

"M'alegra veure com, en les darreres dues setmanes, 23 països han reforçat les mesures socials d'una manera responsable, però estic preocupat perquè set les han relaxat", ha dit Kluge. En aquest sentit, el director per Europa de l'OMS ha demanat a les autoritats ser "responsables" abans de relaxar les restriccions i ha lamentat que en l'última setmana s'hagin doblat les hospitalitzacions a Europa.

Davant les xifres de contagis, Kluge ha instat les autoritats a fer que es faci ús de les mascaretes per "prevenir la transmissió" del virus i "salvar vides". "Si s'arriba al 95% en l'ús de la mascareta, podem salvar 188.000 vides del mig milió que podem perdre abans de febrer del 2022", ha dit Kluge, tot assenyalant que és una mesura "barata i efectiva".