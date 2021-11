El Govern de la Xina ha instat la població a fer provisió d’aliments i tots aquells productes que puguin necessitar en cas d’una emergència de cara a l’hivern davant una possible escassetat produïda per fenòmens meteorològics i brots de coronavirus.

En un comunicat, el Ministeri de Comerç ha demanat no «reaccionar de forma desmesurada» per aquestes informacions, si bé ha instat la població que estigui previnguda perquè no l’«agafi amb la guàrdia baixa en cas que hi hagi un confinament a la zona on viu».

La directiva del ministeri ha arribat després que l’augment del preu de les verdures suscités la preocupació entre la població per possibles talls en els subministraments.

El diari ‘The People’s Daily’, per la seva banda, ha difós un missatge tranquil·litzador i ha assegurat que el Govern sol emetre directives similars cada any, si bé aquest «s’ha avançat» atesa la prevalença de desastres naturals i l’avenç del virus.

El Govern ha instat a més les autoritats locals a «exercir una bona feina» a l’hora de garantir que es mantenen la cadena de subministrament i els preus. La pandèmia de coronavirus ha provocat un augment de la preocupació en matèria alimentària per part del Govern, que ha traçat una sèrie de lleis sobre seguretat alimentària.

«La directiva convida les autoritats locals a donar suport a la circulació de productes per establir relacions de cooperació amb productors de verdura, arròs i oli, entre altres», indica el document. «Els productes que puguin aguantar han de ser subministrats amb temps i emmagatzemats», ha insistit el Govern.