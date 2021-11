A partir d’ara, els caps a Portugal no podran enviar correus electrònics, whatsapps o contactar de cap altra manera amb els seus subordinats fora de l’horari laboral. Així ho recull la nova llei del teletreball, que també regula la desconnexió digital, aprovada recentment pel Parlament del país. La norma no fa al·lusió al «dret a desconnectar» per part de l’empleat, sinó que recull un article en el qual obliga al «deure d’abstenció de contacte» per part de l’empresa, que en cas d’incomplir-se serà una falta greu, segons el Codi Laboral portuguès.

La llei, aprovada amb els vots a favor del Partit Socialista i Bloc Esquerra i l’abstenció del PSD (centredreta), prohibeix la vigilància constant de l’empresari cap al treballador, per la qual cosa no permet captures d’imatges, sons o textos.

Despesa del teletreball

Segons la nova regulació, les despeses del sistema de teletreball en energia i telecomunicacions seran assumits per l’empresa i el subsidi de menjars que estigués rebent l’empleat anteriorment no podrà anul·lar-se amb el nou sistema i l’assumirà l’empresari. Perquè hi hagi el règim de teletreball, les dues parts han d’arribar a un acord i formalitzar-lo per escrit.

Fins ara, la llei laboral de Portugal autoritzava el teletreball a pares amb fills menors de fins a tres anys sense necessitat d’acord amb l’empresa. I amb la nova llei aprovada aquest acord s’amplia a pares amb fills de fins a vuit anys, sempre que l’activitat sigui compatible amb el teletreball. L’única excepció en aquest article és per a les petites empreses (menys de deu treballadors), en les quals els treballadors amb fills fins als tres anys no necessitaran acord previ.

Acords temporals

La llei també preveu l’opció que el teletreball sigui proposat de forma unilateral per l’empresari, on l’empleat podrà oposar-s’hi sense argumentar cap raó. En el cas que el teletreball sigui proposat per l’empleat, l’empresari sí que haurà d’esgrimir arguments per rebutjar-lo. Els acords temporals de teletreball entre les dues parts tindran una durada màxima de sis mesos, que s’anirà prorrogant pels mateixos períodes, tot i que podrà ser revocat per algun dels dos. Poden adoptar-se també acords de teletreball indefinits que, igualment, podran anul·lar-se posteriorment.