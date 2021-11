L’explosió d’un cotxe diumenge davant un hospital a la ciutat anglesa de Liverpool s’està investigat com «un atemptat terrorista», segons ha confirmat la policia britànica. Els serveis de seguretat de l’MI5 s’han fet càrrec del cas, en el qual ja han estat detinguts quatre homes i s'han escorcollats diversos domicilis. El Ministeri d’Interior ha elevat aquest dilluns el nivell nacional d’alerta terrorista de «substancial» a «greu». «La decisió s’ha pres perquè el que va passar ahir és el segon incident d’aquest tipus en un mes», ha explicat la ministra, Priti Patel, al·ludint a l’assassinat a punyalades del diputat conservador, David Amess, el 15 d’octubre passat a mans d’un britànic d’origen somali.

Els investigadors consideren que l’autor de l’atac davant l’Hospital de Dones de Liverpool va ser el passatger d’un taxi que estava manipulant un artefacte explosiu «improvisat» construït per ell mateix. L’individu, que la policia ja ha identificat, va morir a l’acte. El conductor del taxi, David Perry, que va patir ferides lleus, va aconseguir escapar i bloquejar les portes del vehicle, fet que, segons l’alcaldessa de la ciutat, Joanne Anderson, va poder «evitar una terrible tragèdia a l’hospital».

Catedral anglicana

L’hora de l’explosió, just abans de les 11 del matí, va coincidir amb l’inici a la catedral anglicana de la commemoració anual en honor als caiguts en conflictes bèl·lics. En la celebració hi participaven prop de 2.000 persones i les sospites apunten que potser aquest havia de ser l’objectiu de l’atemptat, si bé de moment no hi ha proves que ho avalin. «No podem establir encara cap connexió en aquest sentit, però aquesta és clarament la línia d’investigació que estem seguint», ha assenyalat el comissari Russ Jackson, de la Unitat Antiterrorista del Nord-Oest de la Policia Metropolitana.