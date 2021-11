Els Estats Units han acusat Rússia de posar en perill la integritat de l’Estació Espacial Internacional amb la destrucció «imprudent» d’un dels seus propis satèl·lits, provocant que els astronautes s’hagin hagut de refugiar de la pluja de milers de trossos d’escombraries espacials que han estat caient. El Departament d’Estat nord-americà ha assegurat que Rússia ha destruït amb un míssil un dels seus propis satèl·lits. Un assaig balístic que fins ara ha deixat «més de 1.500 peces d’escombraries espacials» escampades, que amenaça de fer perillar «els interessos de totes les nacions».

«Aquesta prova suposa un augment significatiu dels riscos als quals estan exposats astronautes i cosmonautes a l’Estació Espacial Internacional», així com per a la resta d’activitats relacionades amb els viatges a l’espai, ha explicat el portaveu del Departament d’Estat, Ned Price, que ha apuntat que l’Administració ja havia parlat «diverses vegades amb alts funcionaris russos per advertir-los de la irresponsabilitat i perillositat de la prova». Per la seva banda, el secretari d’Estat, Antony Blinken, ha traslladat que aquests fets «demostren clarament» que Rússia «està disposada a posar en perill la sostenibilitat a llarg termini de l’espai exterior», així com «posar en perill l’exploració i ús» de l’espai per part de la resta de les nacions.

En aquest sentit, ha manifestat que l’Administració nord-americana treballarà, en col·laboració amb els seus aliats i socis, per respondre a aquest «acte irresponsable», i ha convidat la resta de països a unir-se per acordar una sèrie de «normes de comportament responsable». «Exhortem totes les nacions espacials responsables a unir-se a nosaltres en els esforços per desenvolupar normes de comportament responsable i s’abstinguin de realitzar proves destructives, perilloses i irresponsables com les portades a terme per Rússia», ha traslladat el secretari d’Estat en un comunicat difós pel Departament.

Els astronautes, refugiats en càpsules

Els astronautes de l’Estació Espacial Internacional s’han vist obligats aquest dilluns a primera hora a refugiar-se en un parell de càpsules especials després que un núvol de deixalles espacials amenacés de passar a prop de les instal·lacions. Els astronautes de la NASA Tom Marshburn, Raja Chari i Kayla Barron, juntament amb Matthias Maurer de l’Agència Espacial Europea, s’han refugiat a la nau espacial ‘Crew Dragon’; mentre que els cosmonautes russos Anton Xkaplerov, Piotr Dubrov i l’astronauta de la NASA Mark Vande Hei es van refugiar a la càpsula Soiuz.

El portaveu del Pentàgon, John Kirby, ha criticat que Rússia no hagi posat en coneixement de les autoritats nord-americanes la prova de míssils que hauria realitzat, per la qual cosa Washington, ha avançat, demanarà revisar la normes sobre les activitats espacials per confirmar què pot «ser utilitzat de manera responsable» per totes les nacions presents en el cosmos.

Per la seva banda, l’administrador de la NASA, Bill Nelson, ha subscrit les paraules del secretari d’Estat i ha traslladat la seva incredulitat davant els fets protagonitzats per Moscou, doncs, «també posen en perill els seus propis cosmonautes».