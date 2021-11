La cadena de material esportiu Decathlon ha anunciat que deixarà de vendre caiacs a la seva botiga de Calais, al nord de França, per tal d'evitar que els migrants puguin adquirir-los i intentar arribar a bord d'ells al Regne Unit, després que s'hagin registrat diversos morts en la zona.

La migració ha augmentat al canal de la Mànega, fins al punt que han arribat a registrar-se més de mil arribades en només un dia. La setmana passada, tres persones van desaparèixer després que suposadament intentessin arribar a territori britànic a bord d'un precari caiac. L'"augment recent" en l'ús d'aquestes embarcacions ha portat a la botiga de Decathlon a Calais a replantejar-se la venda de productes que "poden ser desviats del seu ús esportiu". Així, l'empresa ha anunciat que no vendrà embarcacions que puguin utilitzar-se per a creuar el canal, segons 'La Voix du Nord'.

Decathlon va retirar els caiacs de la venda divendres passat, si bé ara com ara no es planteja deixar de vendre equips de seguretat que també estarien sent adquirits pels migrants, com poden ser les armilles salvavides i els rems.