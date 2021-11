Polònia assumeix que la crisi fronterera amb Bielorússia durarà "mesos". En declaracions a la ràdio local Jedynka aquest dimecres, el ministre de defensa Mariusz Blaszczak, ha avisat que el conflicte pels milers de migrants i refugiats atrapats a la frontera "no es resoldrà ràpidament": "Ens hem de preparar per mesos, i espero que no siguin anys". Segons Blaszczak, els intents per creuar han continuat aquesta nit en diversos punts de la frontera, ja que el principal pas a Kuznica està barrat. El govern ultraconservador del partit Llei i Justícia (PiS) ha desplegat uns 20.000 agents a la frontera i ha creat una zona d'exclusió de 3 kilòmetres a la frontera amb Bielorússia, on no poden entrar ni entitats d'ajuda humanitària ni premsa.

Dimarts es van produir enfrontaments a Kuznica, amb el llançament de canons d'aigua per part de la policia polonesa, segons informen diversos mitjans internacionals que han pogut accedir a la banda bielorussa, on hi ha atrapades milers de persones que volen arribar a la Unió Europea. La majoria provenen de l'Iraq, Síria i l'Afganistan.