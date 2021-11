"On és Peng Shuai?" La preocupació per la tennista xinesa ha anat creixent a nivell internacional a mesura que passen els dies i l'esportista segueix "desapareguda" després d'haver acusat d'abusos sexuals un exvicepresident del seu país, mentre que la premsa estatal ha difós una suposada carta seva on diu que està "bé".

La manca de notícies sobre on es troba Peng Shuai ha provocat fins i tot que el president de l'Associació Femenina de Tennis (WTA), Steve Simon, hagi expressat aquest dijous la seva "creixent inquietud" per la seguretat de la jugadora, especialment després que la televisió estatal CGTN hagi sorprès tothom amb la missiva, presumptament firmada per ella, on assegura que està “descansant”.

"No estic desapareguda. Les acusacions d'abús sexual no són certes. Estic descansant a casa i estic bé", diu la carta, dirigida directament a Steve Simon, que no va donar credibilitat que fos Peng qui hagués redactat aquestes línies.

El cap de la WTA ha emfatitzat que Peng havia mostrat "molt valor en denunciar" els abusos, i que tant l'associació com la resta del món necessiten "proves comprovables" que està fora de perill.

Chinese tennis star Peng Shuai has sent an email to Steve Simon, the WTA Chairman & CEO, CGTN has learned. The email reads: pic.twitter.com/uLi6Zd2jDI — CGTN (@CGTNOfficial) 17 de noviembre de 2021

"He intentat contactar-hi diverses vegades, sense èxit", ha aclarit el directiu, que ha demanat també que se la deixi parlar "lliurement, sense coaccions o intimidacions de cap mena". La seva denúncia ha de ser respectada i investigada amb total transparència i sense censures", defensa.

La WTA ha instat igualment que l'acusació sigui tractada "amb serietat", reclamació que també han subscrit altres jugadores del gremi com Naomi Osaka, Chris Evert o Alizé Cornet, que va publicar a Twitter la piulada "No estem en silenci" sota l'etiqueta #WhereIsPengShuai ("On és Peng Shuai").

"Em vas dur a casa i em vas forçar"

El cas Peng es remunta al 2 de novembre passat, quan la jugadora, de 35 anys i número 189 del món, va afirmar a través del seu perfil de la xarxa social Weibo que Zhang Gaoli, de 75 i vicepresident entre el 2012 i el 2017, la va violar.

"Em va dur a casa teva i em vas forçar", va narrar Peng al seu post, que es va volatilitzar uns vint minuts després de la seva publicació.

A la piulada, Peng explicava que sí que va mantenir una relació extramarital amb Zhang i que l'esposa del polític ho sabia, però afegia que havien deixat de coincidir quan ell va començar a escalar llocs dins del Partit Comunista de la Xina (PCX).

Fa tres anys, Zhang, que ja s'havia jubilat, va tornar a aparèixer a la seva vida i la va convidar a casa on, denuncia la tennista, la va violar: "Per què havies de tornar i forçar-me a tenir sexe amb tu? Aquell dia jo ho no vaig consentir “, assegurava.

En el seu extens relat, la tennista barrejava sentiments de culpa ("vaig ser una noia dolenta, molt dolenta"), repulsa ("vaig plorar tota la tarda d'aquell dia"), desesperació ("sóc com un mort errant que fingeix cada dia") , rancor (afirma que, quan eren amants, ell li va assegurar que no podia divorciar-se per la seva posició) i por ("sé que estic cavant la meva pròpia tomba, però explicaré tota la veritat").

Zhang temia que ella el gravés durant els dies en què mantenien un affaire, segons la tennista, tot i que afegeix que li va ser "impossible" demanar cap prova contra ell.

Qualsevol referència a Peng és ara inexistent als mitjans oficials del país, exceptuant la suposada carta d'avui, publicada mitjançant el compte de la CGTN a Twitter, xarxa censurada al país.

Queda lluny el 2012, quan la jugadora, que va arribar a liderar el rànquing mundial de dobles i va guanyar Wimbledon i Roland Garros, va ser qualificada per la mateixa cadena com "la gran esperança del tennis femení" del país.