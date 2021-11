La Comissió Europea insisteix que "no hi ha ni hi haurà" cap acord amb Bielorússia perquè el bloc comunitari aculli migrants que es troben a la frontera. Després que es rumoregés que Alemanya podria haver tancat un acord amb el règim d'Alexandr Lukaixenko per a l'acollida de migrants, un fet que el govern alemany ja ha desmentit, fonts comunitàries neguen que cap país de la Unió Europea hagi arribat a cap acord amb Minsk sobre els migrants i apunten que tampoc és un fet que hagi de passar en el futur. El que sí reclamen tant a Polònia com a Bielorússia és permetre que l'ajuda humanitària arribi a la zona i asseguren estar en contacte amb les organitzacions humanitàries que es troben a la zona per saber quines són les necessitats.

Fonts comunitàries apunten que ara els esforços estan en portar ajuda humanitària a la zona i traslladar els migrants a instal·lacions "on es pugui viure" i en repatriar aquells que ho volen. Les mateixes fonts apunten que, malgrat ja s'han fet "alguns passos" amb les repatriacions, la situació està "lluny de la desescalada". D'altra banda, les mateixes fonts asseguren estar analitzant el trànsit aeri entre Rússia i Bielorússia per sospites que Moscou estigui facilitant l'arribada de migrants a Minsk. A més, diuen estar en contacte amb Polònia per si necessita ajuda per la situació a la frontera.