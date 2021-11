El ministre de Sanitat d'Alemanya en funcions, Jens Spahn, ha alertat que al final de l’hivern els alemanys estaran «vacunats, curats o morts», en un missatge directe a la població perquè es posi la vacuna contra la covid si encara no ho ha fet.

«Probablement, al final d’aquest hivern, pràcticament tots a Alemanya, com s’ha dit ja de manera cínica, estaran vacunats, curats o morts», ha dit el ministre en una roda de premsa per abordar la campanya de reforç amb les vacunes basades en la tecnologia ARNm. Amb la variant delta això és «molt, molt probable», i «per això insistim tant a recomanar la vacuna», ha afegit

A Alemanya es coneix com ‘regla de les 3 G’ el principi de geimpft, genesen o getestet (‘vacunat, curat o sotmès a test’, amb resultat negatiu) que s’aplica per a l’accés a determinats esdeveniments o locals tancats i que per exemple es pretén introduir ben aviat al transport públic. En els últims dies, i davant el vertiginós augment de contagis i creixent nombre d’ingressos hospitalaris, s’ha començat a parlar de 3G com a geimpft, genesen o gestorben (‘vacunat, curat o mort’).

El debat de la vacuna obligatòria

El cap del grup de recerca d’immunologia infecciosa i vacunes de la clínica universitària berlinesa de la Charité, Leif Erik Sander, ha remarcat que «la immunitat a través de la infecció no és realment una alternativa a discutir». Segons Sander, portaria a una saturació del sistema sanitari, a una cinquena, sisena i setena onada, una cosa que ningú vol realment, ha afegit.

Spahn ha reiterat el seu escepticisme davant la possibilitat d’una obligatorietat de la vacuna, debat que s’ha obert a Alemanya per la insuficient taxa de vacunació, una de les més baixes d’Europa, amb tot just el 70,5% de la població vacunada, el 68,0%, amb la pauta completa. Ha afegit que no hi ha necessitat de respondre ara a la qüestió sobre una obligatorietat, ja que no aportaria res en les pròximes quatre setmanes. Del que es tracta ara, ha insistit, és de trencar la quarta onada i «cap vacuna obligatòria trenca aquesta onada», ha dit.

Ara només pot ajudar una reducció de contactes, l’acció decidida del Govern i naturalment les dosis de reforç de la vacuna. Això últim, en tot cas, «no farà en dues setmanes la diferència decisiva», ha assenyalat el cap de recerca d'immunulogia infecciosa. Spahn ha parlat, no obstant, d’una «obligació moral» i «solidària» respecte a vacunar-se, i ha reiterat que en aquest cas no es tracta d’una decisió personal.