La Unió Europea estudia canvis en les restriccions de viatge arran del nou repunt de contagis per covid-19. Actualment, els ciutadans de la UE es poden desplaçar dins del bloc sense fer quarantena si demostren estar vacunats, haver passat la covid-19 en els darrers sis mesos o tenir un test negatiu amb el certificat covid-19. Davant l'augment de casos sobretot a Europa central i de l'est, la Comissió Europea ha anunciat que dimecres presentarà una proposta per garantir "una circulació segura" i "promoure el certificat covid-19". També actualitzarà les "recomanacions de viatge" per entrar a la UE.

En una compareixença al ple del Parlament Europeu, l'eurocomissària de Salut, Stella Kyriakides, s'ha mostrat preocupada pel "ràpid augment" de les infeccions i ha defensat que "la vacunació és l'eina més efectiva" per combatre la nova onada de la pandèmia. Kyriakides veu amb bons ulls la reimposició d'algunes mesures quan sigui necessari i fins que hi hagi un "nivell suficient" d'immunització. L'eurocomissària ha instat els governs europeus a coordinar-se per afrontar el repunt de contagis: "Hem de donar un missatge coherent als ciutadans".