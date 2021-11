El primer ministre de Polònia, Mateusz Morawiecki, va afirmar ahir que la crisi migratòria a la frontera amb Bielorússia és «l’intent més gran de desestabilitzar Europa» des del final de la guerra freda, davant l’increment de les tensions amb Minsk a causa de les onades migratòries de les últimes setmanes.

Morawiecki va afirmar que el president de Bielorússia, Aleksandr Lukaixenko, ha llançat «una guerra híbrida» contra la Unió Europea (UE).

«Polònia no es rendirà davant el xantatge i farà tot el possible per defensar les fronteres de la UE», va manifestar a través de Twitter, abans d'afegir que Polònia, Letònia, Lituània i Estònia «necessiten suport». «Hem de mantenir-nos units per defensar Europa», va ressaltar el primer ministre, després d’una jornada en què uns cent migrants van provar de creuar la frontera entre Bielorússia i Polònia, on Varsòvia va enviar reforços per gairebé segellar-la.

La Policia Fronterera polonesa ha detallat que l’intent es va produir-se prop de la localitat de Czeremcha, on les forces de seguretat bielorusses haurien traslladat els migrants en camions, i Minsk no s’ha pronunciat sobre aquests incidents. Des de principis del 2021, els guàrdies han comptabilitzat més de 34.000 intents de travessar la frontera, dels quals 17.500 haurien tingut lloc a l’octubre. Per això, les autoritats poloneses han reforçat la seguretat fronterera i hi han desplegat l’exèrcit.