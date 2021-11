El Tribunal d'Apel·lació de Gant decidirà el 28 de desembre sobre l'extradició el raper mallorquí Josep Miquel Arenas, àlies Valtònyc. En sortir d'una vista aquest dimarts, l'advocat del cantant, Simon Bekaert, s'ha mostrat optimista i confia que els magistrats rebutjaran l'entrega a Espanya, que el reclama per una condemna a tres anys i mig de presó per les lletres de les seves cançons. La defensa diu que no s'acceptarà l'extradició pels delictes d'enaltiment del terrorisme i injúries a la corona i creu que tampoc s'admetrà per les amenaces. No obstant això, els lletrats han demanat al tribunal que, en cas que això passi, permeti a Valtònyc complir la condemna a Bèlgica.

"M'estimo més quedar-me aquí a Bèlgica perquè l'estat espanyol té condemnes per tortures a les presons (...). Per seguretat m'estimo més quedar-me aquí", ha dit en una atenció als mitjans a la sortida de la vista.

Segons ha explicat Valtònyc, la fiscalia hauria admès que no es pot fer una extradició per enaltiment del terrorisme ni injúries a la corona, però hauria deixat "la porta oberta" a una entrega per amenaces, que equivaldria a uns sis mesos de presó.

De totes maneres, tan Valtònyc com els seus advocats esperen que Bèlgica rebutgi definitivament l'euroordre: "El tribunal belga no té un odi ideològic cap a la gent d'esquerra, com l'espanyol, i dirà que no cal anar a presó".

"No oblidem que jo estic aquí per les meves cançons", ha remarcat el raper mallorquí.

Demana complir la pena a Bèlgica

Ara bé, els advocats de Valtònyc han sol·licitat al Tribunal d'Apel·lació de Gant que, en cas d'acceptar l'extradició per amenaces, el cantant pugui complir la pena a Bèlgica. Una opció que, segons la defensa, és possible i s'ha fet en casos anteriors quan la persona té un arrelament al país.

"Això realment significaria no anar a la presó perquè a Bèlgica no et taquen per tan poc temps", ha dit Bekaert, assegurant que Espanya no podria recorre aquesta decisió.

Si el Tribunal d'Apel·lació de Gant opta per extradir el cantant a Espanya per amenaces, els lletrats ja han exigit que la sentència deixi clar que les autoritats només el podran empresonar per aquest delicte, i no per enaltiment del terrorisme i injúries a la corona, els crims amb les penes més altes.

Contemplen apel·lar a Cassació

La defensa de Valtònyc no descartar apel·lar en última instància al Tribunal de Cassació si la sentència del 28 de desembre és desfavorable. Tot i això, ho decidiran després d'analitzar la decisió judicial, ja que aquesta última instància accepta molt pocs casos.

El cas Valtònyc

Fa més de tres anys que Espanya demana a Bèlgica que entregui Valtònyc, condemnat a tres anys i mig de presó per enaltiment del terrorisme, injúries a la corona i amenaces per les lletres de diverses cançons. La justícia belga per ara s'ha mostrat reticent a l'extradició i s'està mirant el cas amb lupa.

D'entrada, un tribunal de primera instància va rebutjar l'euroordre contra el jove mallorquí el setembre del 2018 i des de llavors el Tribunal d'Apel·lació de Gant examina la petició d'entrega. Primer va preguntar al Tribunal de Justícia de la UE si podia acceptar l'extradició ràpida pel delicte d'enaltiment del terrorisme, com demanaven les autoritats espanyoles. Luxemburg va dir que no i, per tant, la justícia belga ha d'anar per la via ordinària de la doble incriminació. És a dir, ha de comprovar si els delictes de l'euroordre són equivalents en la legislació belga.

Vies limitades d'entrega

Enaltiment del terrorisme no existeix al codi penal belga. Com el Tribunal d'Apel·lació de Gant tenia dubtes sobre la llei d'injúries a la corona, fa un any va preguntar al Tribunal Constitucional sobre la seva legalitat. El passat 28 d'octubre el TC belga va dictaminar que la normativa belga del 1847, que castiga amb fins a 3 anys de presó aquells que insultin el rei, és inconstitucional perquè no respecta la llibertat d'expressió. L'alt tribunal va tombar la llei perquè no s'ajusta a la Constitució belga ni al Conveni Europeu de Drets Humans.

Ara que ja ha consultat al TC i al TJUE, s'espera que el Tribunal d'Apel·lació de Gant adopti una decisió final sobre l'extradició de Valtònyc. Aquesta encara es podria recórrer al Tribunal de Cassació de Bèlgica, però en poques ocasions s'apel·la a aquesta última instància perquè no revisa el fons del cas, només que el procediment judicial s'hagi fet de forma correcta.