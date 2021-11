Brussel·les només vol deixar entrar a la Unió Europea als vacunats contra la covid-19, als recuperats i als viatgers "essencials". La Comissió Europea ha proposat aquest dijous una modificació de les recomanacions de viatge per acabar amb l'actual llista blanca de països des d'on es pot entrar a la UE. L'executiu europeu creu que la vacunació arreu del món avançarà en els pròxims mesos i aposta per basar les restriccions d'accés al territori de la UE en "l'estatus del viatger" a partir del març. Segons dades del portal 'Our World in Data', només el 42% de la població mundial té la pauta completa de vacunació i menys del 6% dels ciutadans als països més pobres han rebut les dues dosis.

D'altra banda, la CE demana als 27 que reobrin fronteres a partir del 10 de gener a tots aquells que estiguin immunitzats amb vacunes aprovades per l'Organització Mundial de la Salut. Tot i això, els estats podran demanar una PCR addicional si la vacuna no ha estat validada per l'Agència Europea de Medicaments.