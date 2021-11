Prop de 150 viatgers intenten tornar actualment a Espanya després que les noves restriccions internacionals per la detecció de la variant òmicron els sorprengués a Sud-àfrica o a les nacions veïnes, segons han informat a Efe fonts diplomàtiques.

«N’hi ha més de 100, però calculem que no gaires més de 160 o 180. Ens referim a turistes o a persones que hi estaven de passada, no a residents», han apuntat a Efe fonts de l’Ambaixada d’Espanya a Sud-àfrica, partint de les dades que van poder recopilar fins ara. «Molts ja són a l’aeroport o estan esperant vols que poden sortir d’aquí un dia o dos»,han afegit les fonts.

Entre ells hi ha, per exemple, una dotzena de viatgers de Valladolid que es van quedar a terra després que l’aerolínia suïssa Swiss International Air Lines els impedís volar com tenien previst, en canviar les seves polítiques i començar a acceptar tan sols els viatgers del seu país. Altres companyies, com l’holandesa KLM, sí que estan mantenint els seus vols des de Johannesburg i Ciutat del Cap (sud-oest), malgrat les restriccions ordenades des d’Europa, i estan traslladant des de Sud-àfrica els residents de la Unió Europea en vols comercials, sempre que presentin els testos negatius corresponents.

«Comparat amb el que va ser la pandèmia, no és tan complex», han tranquil·litzat les fonts, i han assenyalat també que, en comparació amb altres països europeus que es calcula que tenien milers de turistes al sud de l’Àfrica aquestes setmanes, les restriccions no estan afectant un nombre tan elevat d’espanyols.

El descobriment d’aquesta nova variant del coronavirus, identificada com a B.1.1.529 i batejada amb la lletra grega òmicron per l’OMS, va ser anunciat dijous per científics i autoritats sanitàries de Sud-àfrica, a partir de mostres preses a mitjans de novembre.

En el moment de l’anunci s’havien identificat ja contagis a Botswana i a Hong Kong (Xina), però posteriorment es van afegir positius a Israel, a Bèlgica (un cas d’una viatgera procedent d’Egipte sense aparents vincles amb el sud de l’Àfrica), Austràlia, el Regne Unit i altres llocs.

La nova variant –de la qual, no obstant, encara hi ha molt pocs casos confirmats en total– es caracteritza per presentar un nombre inusual de mutacions (prop més d’una trentena) i el seu impacte encara ha de ser estudiat.