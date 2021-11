L'illa del Carib de Barbados ha obert aquest dimarts un nou capítol en la seva història amb la ruptura definitiva dels vincles que l'unien amb la Corona britànica i la declaració d'una república, presidida per la fins ara governadora general, Sandra Mason. De 73 anys, la nova presidenta ha pres possessió del càrrec avui mateix en substitució de la reina Isabel II.

El jurament de Mason -primera dona que va servir a la Cort d'Apel·lació de Barbados- ha coincidit amb el 55è aniversari de la independència de l'illa caribenya, que va tenir lloc el 30 de novembre del 1966. Per arribar al carrec, va haver de ser escollida pel Parlament en un ple especial el 20 d'octubre passat.

Barbados, que ha estat unida a la Corona britànica durant gairebé 400 anys, ha canviat així el seu estatus de monarquia constitucional amb parlament a república i ha tallat definitivament els llaços amb el passat colonial.

Després d'una salutació de 21 trets a la Plaça dels Herois Nacionals de Bridgetown, Mason ha assegurat que amb aquesta transició els barbadencs, uns 280.000 habitants, podran "aprofitar al màxim" l'essència de la seva sobirania.

En presència del príncep Carles, hereu al tron ​​britànic, la nova presidenta ha recordat que "durant dècades" hi ha hagut debats a l'illa sobre la transició de Barbados a una república. L'antic primer ministre Freundel Stuart ja va anunciar el març del 2015 que el país substituiria la monarquia per una república el 2016, fet que, si s'hagués dut a terme, hagués coincidit amb el 50è aniversari de la independència.

A més del príncep Carles, a la cerimònia de gala també hi han assistit l'exjugador de criquet Garry Sobers i la cantant Rihanna, tots dos de Barbados, que han rebut el premi d'Herois Nacionals. També hi eren diversos líders de la Comunitat del Carib (Caricom), on encara hi ha altres antigues colònies britàniques.

En el seu discurs, el príncep Carles ha fet al·lusió a "les espantoses atrocitats de l'esclavitud" durant l'època colonial, ja que Barbados, igual que altres illes caribenyes, hi van ser transportats esclaus procedents d'Àfrica per treballar a les plantacions de sucre.

Per això, el fill d'Isabel II ha destacat que la població de l'illa "ha forjat el camí amb extraordinària fortalesa, emancipació, autogovern i independència" i ara contempla "un nou horitzó".

Barbados seguirà unit al Regne Unit com a membre de la Commonwealth, a la qual també pertanyen altres països del Carib que ja van substituir en el passat la reina Isabel II per un president. És el cas de Guyana, que va declarar la república el 1970, i de Trinitat i Tobago i Dominica, que van trencar els seus vincles amb la Corona britànica el 1976 i 1978, respectivament.

El primer pas fet per Barbados en les primeres hores com a república ha estat el canvi de l'estendard real per un de presidencial i el lliurament d'honors a més de 80 dels seus ciutadans, majoritàriament involucrats en la lluita contra la pandèmia de la covid-19.