L'aparició d'aigua a la Terra podria tenir el seu origen en el Sol, segons proposa una nova teoria desenvolupada per un equip internacional d'experts que publica aquest dilluns la revista Nature.

La recerca, liderada per la Universitat de Glasgow (R.Unit) i la Universitat Curtin (Austràlia), parteix de la troballa d'aigua en mostres de la superfície de l'asteroide de tipus "S" Itokawa, captades per la sonda japonesa Hayabusa2 i portades a la Terra l'any 2010. Estudis posteriors han suggerit que els impactes primerencs en la història de la Terra per asteroides similars podrien haver generat fins a la meitat de l'aigua dels oceans del nostre planeta, si bé no era clar quina era la font original.

"Una teoria existent indica que l'aigua va arribar a la Terra en les seves últimes fases de formació en asteroides del tipus 'C', però proves prèvies de la 'petjada' isotòpica d'aquests asteroides van demostrar que, en mitjana, no coincidien amb la de l'aigua trobada en la Terra, cosa que significa que hi havia, almenys, una altra font desconeguda", exposa en un comunicat Phil Bland, de la Universitat Curtin.

Aquest nou treball precisa l'expert, suggereix que els vents solars "van crear aigua en la superfície" de "grans de pols minúsculs" transportats per asteroides com Itokawa, un tipus d'aigua "més lleugera, des del punt de vista isotòpic, que probablement va proporcionar la resta de l'aigua de la Terra". "El nostre innovador sistema d'estudi ens ha permès analitzar de manera molt detallada l'interior dels primers 50 nanòmetres de la superfície dels grans de pols de Itokawa, que contenia suficient aigua que, a escala, equivaldria a uns 20 litres per cada metre cúbic de roca", ressalta Bland.

Aquest treball no sols aporta coneixements sobre l'origen de l'aigua en la Terra, sinó que també podria contribuir a l'èxit de futures missions espacials, destaca Luke Daly, de la Universitat Curtin. "És molt probable -observa- que el mateix procés que va crear aigua a Itokawa va tenir lloc en altres planetes sense aire, cosa que significa que els astronautes podrien ser capaços de processar subministraments d'aigua potable directament de la pols d'una superfície planetària, com la de la Lluna".

Itokawa, un asteroide amb forma de cacauet d'aproximadament 550 metres de llarg i uns 300 d'ample, orbita entorn del Sol cada 18 mesos a una distància mitjana de 1,3 vegades la distància entre la Terra i el Sol. Part del camí d'aquest asteroide de tipus "S" el porta dins de l'òrbita de la Terra i s'estén una mica més enllà de Mart.Els asteroides de tipus "S" són un dels objectes més comuns en el cinturó d'asteroides i originalment es van formar a una distància del Sol d'un terç a tres vegades la distància de la Terra.