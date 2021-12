La policia italiana investiga el cas d’un home que va intentar que li posessin la vacuna contra la covid en un braç de silicona. L'objectiu d'aquesta persona era obtenir així el certificat que li permet accedir a tota mena d’activitats a Itàlia sense rebre la injecció pertinent.

El cas va tenir lloc a la localitat de Biella, situada a la regió de Piemont, on un home d’uns 50 anys es va presentar en el seu centre de vacunació amb un braç que va fer «sospitar» la infermera Filippa Bua, com ha explicat ella mateixa el diari ‘La Repubblica’.

A Bua li van cridar l’atenció el color i la textura de la suposada extremitat i finalment es va adonar que no era el veritable braç del pacient que estava atenent. L’home suposadament volia obtenir el certificat Covid per continuar treballant, però per ara li ha valgut una denúncia davant la Policia i una possible investigació de la Fiscalia, segons l’agència AdnKronos.

"Frega el ridícul"

El president de Piemont, Albeeto Cirio, i el responsable de Sanitat, Luigi Icardi, han afirmat que «el cas frega el ridícul si no fos perquè és un gest d’enorme gravetat», ja que estan en joc vides i també el desenvolupament social i econòmic del país. Ara, l’acusat «respondrà davant la Justícia», han remarcat.

El Govern d’Itàlia ha decretat que la vacunació sigui obligatòria per a treballadors sanitaris, professors, policies o militars. La Policia italiana ha descobert uns 280 treballadors del sector sanitari sense vacunar en contravenció de l’ordre emesa a l’abril, segons un balanç conegut aquest divendres.