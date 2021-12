El Comitè Central de Metges del Sudan ha informat aquest dilluns de la mort d’almenys 48 persones com a resultat del «sagnant» enfrontament registrat a la localitat de Krink, a l’estat de Darfur Occidental, que tindria motivacions ètniques.

A través d’un missatge en el seu compte de Facebook han precisat, a més, que «un gran nombre de persones» ha resultat ferides. Les autoritats han indicat que els enfrontaments haurien arrencat arran d’una discussió sobre un telèfon mòbil, informa la BBC.

Per la seva banda, Radio Dabanga ha indicat que l’atac va ser llançat per milicians diumenge al matí, quan els atacants van envoltar la ciutat, per després atacar-la amb armes pesants i incendiar els campaments de desplaçats, així com diversos barris del nord i de l’oest. El Consell Sobirà de Transició del Sudan va analitzar aquest dilluns els esdeveniments a Darfur i va afirmar que lamentava l’ocorregut, així com va ordenar prendre el control de la situació.

Repunt de tensions

La regió de Darfur ha sigut escenari d’un repunt de les tensions intercomunitàries malgrat l’esmentat acord de pau, que intenta posar fi als combats que van esclatar el 2003, que han deixat almenys 300.000 morts i més de 2,5 milions desplaçats.

L’expresident Omar al-Bashir, així com altres alts càrrecs durant el seu mandat, són buscats pel Tribunal Penal Internacional (TPI) per suposats crims de guerra i contra la humanitat en el marc d’aquest conflicte.

Darfur és una de les regions més pobres del Sudan, amb taxes de pobresa superiors al 65% a Darfur Central, i prop de cinc milions de persones han rebut ajuda humanitària a la zona entre el gener i el setembre del 2020, segons dades de l’OCHA.