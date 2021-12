L'eurocomissària de Salut, Stella Kyriakides, ha insistit aquest dimarts que és "important" debatre la vacunació obligatòria a nivell europeu. En la roda de premsa posterior a la reunió de ministres de Salut, Kyriakides ha assegurat que "té sentit" abordar aquesta qüestió després que alguns països tinguin previst aplicar-la a alguns grups l'any que ve. "És important que hi hagi una discussió, però no crec que això ens hagi de distreure de la necessitat de vacunar el més ràpidament possible", ha dit l'eurocomissària en la línia del posicionament que ja va expressar la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen. Les decisions sobre la vacunació, però, són competència dels estats.

Pel que fa a la variant òmicron, Kyriakides ha assegurat que estan esperant més informació sobre la nova variant, però ha instat els estats membre a prendre mesures d'una manera coordinada.