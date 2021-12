Les autoritats franceses van detenir aquest dimarts a l’aeroport Charles de Gaulle el saudita Khaled Aedh Al-Otaibi, un dels sospitosos d’haver assassinat el 2018 el periodista saudita Jamal Khashoggi al consolat saudita a Istanbul, segons van informar fonts judicials i aeroportuàries citades per France Presse.

El sospitós, objecte d’un mandat de recerca i captura d’Interpol, va ser arrestat quan es disposava a embarcar en un vol amb destinació a Riad, capital de l’Aràbia Saudita.

Segons les fonts consultades per mitjans francesos, l’home va ser identificat perquè va ensenyar el seu passaport veritable per embarcar. El sospitós serà presentat dimecres davant la Fiscalia General de París i es mantindrà arrestat mentre aquest òrgan decideix la seva extradició.

Khaled Aedh Al-Otaibi, de 33 anys i antic membre de la guàrdia reial de l’Aràbia Saudita, era una de les 20 persones buscades per Interpol en aquest cas.

Polèmica visita de Macron a Riad

La seva detenció té lloc pocs dies després de la polèmica visita del president francès, Emmanuel Macron, al regne wahhabita, on es va entrevistar amb el príncep hereu saudita, Mohamed bin Salman.

Aquesta va ser la primera entrevista que Bin Salman celebrava amb un cap d’Estat occidental des de l’assassinat de Khashoggi al consolat saudita a Istanbul per presumptes agents de Riad. Els EUA i l’ONU han acusat el príncep hereu saudita d’ordenar la mort del periodista.

Khashoggi, dissident que residia als Estats Units i era columnista del ‘Washington Post’, havia entrat en aquesta legació diplomàtica el 2 d’octubre del 2018 per obtenir documentació que necessitava per poder contraure matrimoni amb la seva nòvia, Hatice Cengiz. Però el periodista, de 59 anys, mai va tornar a sortir de l’edifici, ni fins ara hi ha rastres de les restes del seu cos.

El 31 d’octubre del 2018, el fiscal en cap d’Istanbul, Irfan Fidan, va concloure que molt poc després d’entrar al consolat, el periodista va ser assassinat per asfíxia i el seu cos desmembrat.

Riad ha admès que agents del Govern saudita van matar Khashoggi al consolat a Istanbul i va condemnar cinc persones a mort, tot i que després les seves penes van ser commutades, i a tres més a la presó. No obstant, el règim no va oferir detalls concrets del judici. El príncep Bin Salman ha negat sempre la seva implicació en els fets.