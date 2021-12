La Policia d’Alemanya ha informat aquest dimarts de la confiscació d’ornaments nadalencs amb símbols nazis en una batuda portada a terme en una casa i un taller de la ciutat de Zwickau.

Els ornaments incloïen talles tradicionals saxones en forma d’arc i normalment proveïdes d’espelmes, conegut com ‘Schwibbogen’, així com altres artefactes del folklore tradicional, entre ells figures, tasses i ornaments per als arbres de Nadal. En total van trobar 100 objectes que contenien simbologia nazi en una batuda que va durar vuit hores.

La Policia està investigant per un càrrec de difusió de material de propaganda il·legal relacionat un home de 39 anys, a qui també s’investiga per la legislació sobre control d’armes, recepció de béns robats i falsificació d’un document oficial. El cap de la Policia de Zwickau, Lutz Rodig, ha assegurat haver clavat un cop important a l’extrema dreta de la regió.