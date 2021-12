A Boris Johnson l'han enxampat en una nova mentida i el Govern es troba de ple en una altra crisi, de la qual el primer ministre tracta d'escapolir-se donant la culpa a uns altres. L'any passat per aquestes dates l'epidèmia de coronavirus afectava de ple el Regne Unit. Hi havia centenars de morts cada dia i el país vivia sotmès a greus restriccions, inclosa la prohibició de reunions de persones de diferents llars en espais tancats. El Nadal estava condemnat.

La policia vigilava el compliment de les normes imposades. Els agents que custodien la residència oficial del primer ministre al 10 de Downing Street no van veure ni sentir res el 18 de desembre, dia que es va celebrar la festa nadalenca de tot l'equip del primer ministre. Londres ja havia entrat en el nivell 3, confinament màxim. Aquell dia hi va haver 489 morts per Covid.

Copes, canapès i dimissió

La sala de la residència estava el dia dels fets plena de gom a gom segons expliquen els que han parlat de més. Distància social zero. Va haver-hi copes, canapès i la festa va durar fins passada la mitjanit. Segons 'The Times' havia estat convocada a través d'un grup de WhatsApp, demanant als assistents que portessin un regal secret del Pare Nadal.

Després que la setmana passada el diari 'The Mirror' revelés els fets, Johnson va negar a la Cambra dels Comuns tenir coneixement de la festa. En la mateixa línia els seus portaveus van seguir negant que s'hagués produït aquest esdeveniment. Un membre del Govern, Dominic Raab, va arribar a dir una cosa tan absurda com que la policia no pot investigar un fet que va tenir lloc fa un any. Raab és el ministre de Justícia.

La prova irrefutable va sorgir aquest dimarts quan la cadena de televisió ITV va emetre un vídeo en el qual la llavors portaveu de Johnson, Allegra Stratton, feia broma sobre la festa amb altres responsables de l'equip del primer ministre, quatre dies després de la celebració. Stratton ha presentat aquest dimecres la seva dimissió com a consellera de Johnson.

Mala credibilitat

Atrapat i contra les cordes, Johnson va comparèixer a la sessió setmanal de control del Parlament entre crits i esbroncades. “Estic furiós. Demano perdó per aquesta ofensa a tot el país i per la impressió que ha deixat. Se'm va dir en tot moment que no hi havia hagut festa, i que s'havien respectat les normes. He ordenat una investigació interna, i hi haurà sancions disciplinàries si es troben culpables”. Johnson va demanar disculpes, però no va assumir la responsabilitat del que va passar i va tenir la barra d'acusar el líder de l'oposició, Keir Starmer, de “fer política” amb l'assumpte. "Vostès sabien que va haver-hi una festa, que anava contra les regles, no podien reconèixer-ho, i van pensar que era molt graciós", li va retreure el laborista. “Fins i tot vostè ha d'entendre el mal que ha fet tot això a la seva credibilitat, a l'hora d'imposar noves restriccions socials per a combatre el virus”.

Més festes encobertes

La història no ha conclòs. El líder del Partit Nacional Escocès (SNP) a Westminster, Ian Blackford, va demanar la dimissió de Johnson i va assenyalar informacions sobre tres festes celebrades a Downing Street el passat hivern. De moment el ministre d'Educació, Gavin Williamson, ha reconegut oficialment que va celebrar el Nadal amb una vintena de membres del seu departament el 10 de desembre de l'any passat. “Vist retrospectivament acceptem el que hagués estat millor no haver-nos reunit d'aquesta forma en aquest particular moment” ha assenyalat en un comunicat.